Medienschule auf Expansionskurs: SAE Institute Deutschland eröffnet Campus in Hannover

Hannover, 12. September 2017: Pünktlich zum Semesterstart eröffnet das SAE Institute seine neunte deutsche Niederlassung in Hannover. Im neuen Marstall Quaree (MARQ), gelegen zwischen Leineufer und Altstadt, bietet der neue Campus auf rund 1.500 Quadratmetern eine erstklassige Infrastruktur für optimale Lehr- und Studienbedingungen. Beim Tag der offenen Tür am 24. September können Interessierte einen ersten Blick hinter die Kulissen der neuen Ideenschmiede für Medienberufe werfen. Weitere Informationen zum Programm auf http://myfuture.sae.edu Das SAE Institute bildet seit über 40 Jahren in mehr als 50 Städten weltweit praxisnah für den Einstieg in Medienberufe aus. Mit der Eröffnung in Hannover ist die Medienschule nun in insgesamt neun deutschen Städten vertreten.Highlight des neuen Campus ist die 240 Quadratmeter große und offen gestaltete Edit-Area mit hochmodernen Workstations, die für alle Fachbereiche zugänglich ist. Zudem laden fünf Regie- und drei Aufnahmeräume zur professionellen Erstellung von Musik-, Sprach- und Tonaufnahmen ein. Für die Film- und Postproduktion stehen den Studierenden zusätzlich ein Greenscreen-Studio sowie mehrere Filmsuiten zur Verfügung. Eine Studentenlounge mit Küche, themenspezifische Projekträume sowie ein 130 Quadratmeter großer Veranstaltungsraum für Live-Technik-Seminare und ein Dolby Atmos Kino bieten eine einzigartige Lernatmosphäre.Patrick Beyer, Campus Manager am SAE Institute Hannover: „Die Medienwirtschaft bietet tolle Karriereperspektiven und ist bei jungen Menschen sehr gefragt. Da war es ein logischer Schritt unser Erfolgsmodell der praxisorientieren Medienausbildung mit einer weiteren Niederlassung zu erweitern. Hannover ist ein hervorragender Standort. Unser neuer Campus bietet in seiner erstklassigen Lage beste Studienbedingungen und ermöglicht es unseren Studierenden, schnell mit der regionalen Wirtschaft in Kontakt zu treten.“Weitere Informationen zur Ausbildung am SAE Institute sowie zu sowie zu den Studiengängen in den Fachrichtungen Games, Animation, Audio, Film, Music Business, Cross Media und Web sind auf www.sae.edu verfügbar.



Bildinformation: Medienschule auf Expansionskurs: SAE Institute Deutschland eröffnet Campus in Hannover