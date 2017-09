BioProduction Congress in Dublin ideale Plattform für Hamilton

Mit ihrem breiten Produktportfolio für biotechnologische Prozesse ist die BioProduction in Dublin auch in diesem Jahr eine attraktive Ausstellerplattform für die Hamilton Bonaduz AG. Das Schweizer Unternehmen spricht mit seinen passgenauen Sensorlösungen am 17. und 18. Oktober gezielt die Fachbesucher aus der Biotechnologie-Branche an. So werden zur Messung der Zelldichte die beiden Sensoren Dencytee und Incyte vorgestellt. Während Dencytee die Echtzeitmessung der gesamten Zelldichte ermöglicht, misst Incyte die lebende Zelldichte. Dank der on-line Messung können Prozessabweichungen direkt erkannt und Korrekturmaßnahmen frühzeitig eingeleitet werden. Bei den ebenfalls präsentierten Arc Sensoren werden die Messergebnisse über die neue ArcAir App drahtlos auf ein mobiles Endgerät übertragen. Auch Informationen zu Kalibrierung, Standzeit sowie Fehler und Warnungen werden übertragen und lassen sich so analysieren. Die EasyFerm Plus und Bio Familien stellen eine zuverlässige pH-Messung für alle Arten an Zellkulturen und Fermentationen dar. Sie überzeugen mit einem geringen Wartungsaufwand und ermöglichen somit reibungslose sowie unterbrechungsfreie Prozesse. Auch für die Messung des Sauerstoffgehaltes bietet das Unternehmen den passenden Sensor an. VisiFerm DO ist ebenfalls mit der innovativen Arc-Technologie erhältlich und zeichnet sich durch seine Autoklavierbarkeit und CIP/SIP-Kompatibilität aus. "Der Bedarf an entsprechenden Sensorlösungen wächst kontinuierlich. Wir freuen uns daher, unseren Kunden und Interessierten das breite Spektrum an Hamilton-Sensoren in Dublin vorstellen zu können", sagt Dr. Knut Georgy, Senior Market Segment Manager Process Analytics bei Hamilton.



Bildinformation: Dencytee ermöglicht die Echtzeitmessung der gesamten Zelldichte