Seminar zum Sozialrecht: Grenzen der Solidarität im nachehelichen Unterhalt

"Einfach – überschaubar – planbar, das sind die Oberbegriffe, unter die der DAV eine zeitgemäße Regelung des Ehegattenunterhalts stellen möchte. Das Prinzip der Eigenverantwortung soll die Vorherrschaft übernehmen, die lebenslange Versorgung soll die Ausnahme werden." So kann der Haufe Verlag und der DAV zitiert werden.In unserem kommenden Seminar zur Sozialwirtschaft und zum Sozialrecht, behandeln wir in Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem Bereich der Rechtswissenschaften auch brisante Themen für Sie, wie z.B. den nachehelichen Unterhalt.Es geht dabei nicht um politische Provokation, sondern um eine sachliche Auseionandersetzung mit dem Thema Solidarität und die Grenzen dieser. Wachstum hat Grenzen und so sehen auch manche Autoren Grenzen in der Belastbarkeit von Leistungserbringern.Wir gehen ein auf den Vorschlag der DAV zur Modifikation des Unterhaltrechts:"Der Deutsche Anwaltsverein versucht, mit seinem Vorschlag zur Reform des Ehegattenunterhalts Alternativen aufzuzeigen. Das bestehende Unterhaltsrecht schafft nach Ansicht des DAV zu geringe Anreize für die geschiedenen Ehegatten, eigenverantwortlich ihre Zukunft zu gestalten. Der lebenslange Unterhalt sollte die Ausnahme, ein befristeter Unterhalt dagegen die Regel sein. Nur eine grundsätzliche Zeitbeschränkung der Zahlung ermögliche für beide früheren Eheleute einebesseren Planbarkeit und Klarheit."Der wesentliche Kern des ReformvorschlagsDer Reformvorschlag zielt darauf ab, die derzeitigen sieben Unterhaltstatbestände auf nur noch drei zu reduzieren.• Universaler Betreuungsunterhalt: Einkünfte des betreuenden Elternteils aus einer Erwerbstätigkeit in den ersten drei Jahren nach der Geburt werden nicht auf seinen Unterhaltsanspruch angerechnet• Kompensationsunterhalt: Grundlage zum Ausgleich der finanziellen Nachteile, soll das hypothetische Einkommen des unterhaltsberechtigten Ehegatten sein, das dieser nach Auflösung der Ehe erzielen würde.• Übergangsunterhalt: Maßstab ist das Lebensniveau, welches der Unterhaltsberechtigte aus eigener Erwerbstätigkeit erreichen könnte, beschränkt auf zwei Jahre, in der Höhe orientiert an den ehelichen Lebensverhältnissen.Der Haufe Verlag erläutert die Reduzierung auf drei Unterhaltstatbestände:1. BetreuungsunterhaltBetreuungsunterhalt soll zu gewähren sein, solange ein Elternteil ein gemeinsames Kind betreut. In den ersten drei Jahre nach der Geburt des gemeinsamen Kindes soll den betreuenden Elternteil nach Auffassung des DAV keine Obliegenheit treffen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.Nach Vollendung des dritten Lebensjahres des gemeinsamen Kindes soll Betreuungsunterhalt nur noch dann verlangt werden können, soweit und solange eine Betreuung durch dritte Personen nicht möglich ist.Von einem Betreuungsbedarf soll in der Regel bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres des gemeinsamen Kindes auszugehen sein.Wichtig: Ansprüche auf Betreuungsunterhalt soll es nicht nur für Ehepaare, sondern auch für nicht verheiratete Eltern eines Kindes geben.2. KompensationsunterhaltEin Ehegatte soll nach der Scheidung von dem anderen Ehegatten Unterhalt verlangen können, soweit er aufgrund einer qualifizierten Aufgabenteilung während der Ehe finanzielle Nachteile erlitten hat, die nach der Scheidung fortbestehen. Dies gilt beispielsweise für den Ehepartner, der während der Ehe Kinder versorgt und deswegen eine Berufsausbildung oder seinen Beruf aufgegeben hat und hierdurch fortwährende Einkommensnachteile in Kauf nehmen muss. Versorgungsnachteile, die während der Ehe entstanden sind, sollen allerdings keine Nachteile im Sinne der Vorschrift sein. Wie weit diese nacheheliche Solidarität gehen darf, ist vielfach offen gelassen.Wichtig: Die Höhe des Unterhalts soll sich nicht nach dem bisherigen Lebensstandard, sondern nach dem angemessenen Lebensbedarf des Berechtigten richten3. ÜbergangsunterhaltDer Übergangsunterhalt soll für eine Übergangszeit nach der Ehe gewährt werden und dem berechtigten Ehegatten die Möglichkeit geben, seine Lebensstandard ohne große Brüche auf ein angemessenes Maß zu reduzieren. Hier soll für die Höhe des Unterhalts der Maßstab das Lebensniveau sein, das der Unterhaltsberechtigte aus eigener Erwerbstätigkeit erreichen könnte.Insbesondere verfolgt der DAV hierbei folgende Ziele,• die nacheheliche Mitverantwortung auf ein notwendiges Maß zu beschränken• die Regelungen vorhersehbarer zu gestalten und damit die Rechtssicherheit zu stärken• die Abwägung zwischen dem Grundsatz der Eigenverantwortung einerseits und• der nachehelichen Mitverantwortung andererseits interessengerechter durchzuführenGrundlage des Reformvorschlags des DAV ist die Initiativstellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch den Ausschuss Familienrecht.(Quelle: DAV Pressemitteilung 2/17 vom 2017)Seminare zum Sozialrecht und zur Sozialwirtschaft organisieren und konzeptionieren wir gerne auch für Sie in Zusammenarbeit mit hochkarätigen Kooperationspartnern.Ihr Thomas G. Montag, Dipl.-Kfm.(FH)Business Trainer & Geschäftsführer



Bildinformation: Seminar zum Sozialrecht: Grenzen der Solidarität im nachehelichen Unterhalt