18 W Open Frame-Stromversorgung mit medizinischer Zulassung

Mit der neu aufgelegten HERC18-Serie bietet FRIWO hocheffiziente 18 W Open Frame-Schaltnetzteile im Standard-Industrieformat von 2 x 3 x 1.1 inch. Die Geräte verfügen über einen Weitbereichseingang von 85-264 VAC und sind als Varianten mit den Ausgangsspannungen 5 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 24 VDC und 48 VDC erhältlich. Ausgelegt ist die Geräteserie für den Einsatz in einem weiten Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +70°C ohne Leistungsherabsetzung („Derating“). Die spezifizierte Leistung von 18 W wird dabei durch reine Konvektionskühlung erzielt, ein zusätzlicher Lüfter entfällt. Für die hohe Effizienz der Geräte sorgen der hohe Wirkungsgrad von ≥ 86% sowie eine niedrige Leerlaufleistungsaufnahme von ≤ 100mW.Die Netzteile sind gemäß des aktuellen Medizin-EMV-Standards IEC60601-1-2 in der vierten Edition entstört und nach der IEC60601-1 zugelassen und zertifiziert. Darüber hinaus erfüllen sie die Anforderungen der Schutzart 2 x MOPP und verfügen über einen minimalen Ableitstrom von ≤ 10 µA, wodurch eine optimale Patientensicherheit gewährleistet ist.Des Weiteren erfüllen die Schaltnetzteile die IT, Audio & Video-Norm 62368-1. Somit können diese Geräte ebenfalls bedenkenlos in IT-Anwendungen eingesetzt werden, sowohl in Europa, als auch in den USA.



Bildinformation: HERC18