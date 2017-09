Im Zeichen des Hurenkindes

Im September 2017 veröffentlicht Periplaneta mit "Die Einsamkeit des Hurenkindes" die dritte Anthologie der verlagseigenen Lesebühne "Vision & Wahn", die einmal im Monat im Periplaneta Literaturcafé in Berlin stattfindet. 31 Autoren sind in der Textsammlung mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Kurzgeschichten, Gedichten und Poetry Slam-Texten vertreten. Die Finesse hierbei: Das gesamte Buch ist im Zeichen des sogenannten Hurenkindes gesetzt. So wird in der Typografie die letzte Zeile eines Absatzes bezeichnet, die abseits vom Rest auf einer neuen Seite steht. Eigentlich ein grober Satzfehler, doch gewohnt rebellisch bricht der Independent-Verlag mit (Satz)Konventionen und pfeift auf gewohnte Leserhythmen und Schönheitsideale in der Buchbranche.Das Buch erscheint als hochwertiges Softcover und ist zudem als E-Book-Download für iPad, Kindle, Tolino und Co. erhältlich.Inhalt:Alte Lesebühnen-Hasen wie die Weddinger "Brauseboys", gewitzte Poetry Slammer, Kabarettisten und Jungautoren haben ausgewählte Geschichten ihres Mund-Werks zur Anthologie beigetragen und beweisen, dass diese sich genauso gut lesen wie vorlesen lassen. Mit viel, teilweise schwarzem, Humor, sozialkritischer Schärfe und poetischem Tiefgang werden sowohl in Prosa als auch in Versform gesellschaftliche Phänomene auf Mikro- und Makroebene abgehandelt. Die Bandbreite der Figuren reicht dabei von geschwätzigen Pflanzen über frustrierte Konsumenten, gestresste Mütter und neugierige Kinder bis zu John Lennon.Die Autoren:Alma Maja ErnstAntonia LubaArno WilhelmBastian MayerhoferChristian GottschalkClint LukasFrank SorgeGary FlanellHC RothHeiko HellerHeiko WerningJesko HabertJohannes KrätschellLaander KarusoLucas FassnachtMareike BarmeyerMarion Alexa MüllerMaschenka TobeMatthias NiklasMikis WesensbitterNicolas SchmidtNicole AltenhoffNils FrenzelPhilipp MulthauptRené SydowRobert RescueSarah StrehleSteve BürkTheresa SteiglederThomas ManegoldViola NordsieckDas Buch:VISION & WAHN: „Die Einsamkeit des Hurenkindes – Vision & Wahn Lesebühnen-Anthologie Vol.3“1. Auflage, September 2017, Periplaneta Berlin, Edition MundWerkmit einem Vorwort von Thomas ManegoldBuch, eBook, Softcover, 140 S., 19 x 13,5 cmISBN Buch: 978-3-95996-075-5, ISBN epub: 978-3-95996-076-2, LC 20777, GLP / UVP: 10,00 € (D)Genre: Bühnentexte/Poetry Slam/Kabarett