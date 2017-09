Erfolgreich Kontakte knüpfen übers Internet? Luca Stulier zeigt wie es geht!

Luca Roland Stulier ist mit seinen momentanen 19 Jahren ein sehr junger Unternehmer, der sich in vielen Richtungen weiterentwickelt und sich dabei das Ziel gesetzt hat, anderen Menschen zu helfen.Angefangen hat alles mit der Entwicklung einer Kontakt-Börse/Kennenlern-App der etwas anderen Art. Luca und sein Team wollen mit Ihrer neuen App „SoulMe“ den digitalen Kennenlern-Markt revolutionieren, indem sie die Oberflächlichkeit verschwinden lassen und mit einem automatisierten Algorithmus nach Charaktereigenschaften und Interessen matchen. Nachdem man sich bei der Registrierung durch einen Charaktereigenschaften- und Interessen-Pool geklickt und, kann man selbst bestimmen, zu wie viel Prozent andere Nutzer mit einem übereinstimmen sollen. Der Algorithmus ist somit individuell und auch jederzeit anpass- und veränderbar. Die App ist und wird immer kostenlso bleiben. Man wird sich in ein paar Monaten lediglich mit ein paar Euros im Monat oder mithilfe eines Credit-Systems gewisse Zusatzfeatures freischalten können. Insgesamt also eine eine seriösere Kennenlern-App, die keinesfalls einen dicken Geldbeutel voraussetzt, wie es zum Beispiel bei Parship etc. der Fall ist.Die Zielgruppen sind beispielsweise Studenten, die in fremde Städte ziehen und Anschluss suchen oder einfach nur Menschen mit fortgeschrittenerem Alter, die bei oberflächlichen Dating Apps wie Lovoo, Tinder, etc. gar keine Chance haben Kontakte zu knüpfen, und dort somit auch fast nicht zu finden sind.Neben des Geschäftsführer-Daseins bei SoulMe, gründete Luca Stulier nebenher noch eine Agentur mit Florian Bein, wobei er für Grafikdesign und PR-Arbeit zuständig ist.Während der Entwicklungsphase und vor allem nach dem Launch von SoulMe, bekam das Team sehr viele Mails mit tollen Fragen, wie:Welches Profilbild sollte ich einstellen?Wie sollte ich mich in der App verhalten ?Wieso schreibt mir keiner zurück ?Wie sollte ich die erste Nachricht gestalten ?Luca Stulier bemerkte hier also eine große Nachfrage an Informationen und Wissen bezüglich Online Dating, weswegen er sich die Mühe machte, ein kleines Handbuch für garantierten Erfolg beim E-Dating zu schreiben. Dabei geht er step by step jeden einzeln Schritt vom Download einer App (wobei auch geklärt wird, welche App man sich eigentlich downloaden sollte) bis hin zur ersten Nachricht und zur ersten Verabredung durch. Bereits mehrere Menschen haben sich entschlossen, die 7,49€ in sich zu investieren und dadurch möglicherweise den Traumpartner kennenzulernen. Auf Amazon hat das E-Book bereits vier Mal die 5 Sterne Bewertung bekommen. Überzeugen Sie sich selbst!Der Amazon-Link zum Buch: http://amzn.to/2v3VyrL Viel Spaß beim Chatten, Flirten und Kennenlernen!



Bildinformation: Das eBook Cover von Luca Roland Stulier