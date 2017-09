Import Promotion Desk bringt vielfältige Spezialitäten auf die Anuga

Bonn, 12.09.2017 – Auf der Anuga, der weltgrößten Fachmesse der Lebensmittelwirt-schaft, die vom 7. bis 11. Oktober 2017 in Köln stattfindet, ist das Import Promotion Desk (IPD) mit 18 Produzenten aus 7 Ländern präsent. Die Initiative zur Importförderung bringt Exporteure aus Äthiopien, Ägypten, Kirgistan, Tunesien, Kolumbien, Indonesien und Peru mit ihren Spezialitäten auf die Messe. Die Unternehmen bieten hochwertige natürliche Zutaten aus ihren Regionen an. Folgende sieben Beispiele zeigen die Produktvielfalt aus den Entwicklungs- und Schwellenländern auf:Walnussöl aus KirgistanIn Kirgistan wachsen Walnüsse im größten natürlichen Walnusswald der Welt. Im Vergleich zu Walnüssen aus den klassischen Anbaugebieten werden sie nicht gezüchtet und angebaut, sondern stammen aus Wildsammlung. Dieser natürliche Ursprung lässt sich schmecken: Die kleinen Früchte aus dem Walnuss-Urwald sind geschmacksintensiver als die in der Regel angebotenen türkischen oder kalifornischen Walnüsse. Auch das kirgisische Walnussöl ist geschmacklich einzigartig. Zudem ist das hochwertige Öl reich an wertvollen Inhaltsstoffen. Das Unternehmen „Bishkek Expo“ stellt das Walnussöl durch Kaltpressung her, somit bleiben alle wesentlichen Bestandteile des Öls erhalten.Bishkek Expo LLC – Halle 4.1 D100/E100Quinoa aus KolumbienQuinoa hat in Kolumbien eine lange Tradition. Das glutenfreie Korn wächst auch auf Höhenlagen von über 4.000 Metern und hat keine hohen Ansprüche an die Bodenqualität. Quinoa kann man wie Reis verwenden, und auch roh in Müsli oder Salat. Auf der Anuga werden Quinoa-Snacks der Firma „Del Alba“ vorgestellt – karamellisiert, aromatisiert oder mit Schokolade überzogen. Der Quinoa-Snack ist eine leckere und gesunde Alternative aus Kolumbien.Del Alba – Halle 3.1 C010/018Datteln aus TunesienDatteln gehören neben Olivenöl zu den Exportschlagern aus Tunesien. Besonders beliebt ist die Dattelsorte „Deglet Nour“. Sie hat eine hellere klare Farbe, ist geschmeidig und süß. Das Unternehmen „Green Fruits“ im Süden von Tunesien, an der Grenze zur Sahara-Wüste, hat sich auf den Anbau und die Weiterverarbeitung von „Deglet Nour“-Datteln spezialisiert. Neben den Früchten bietet das Unternehmen zum Beispiel Sirup, Marmelade und Brotaufstriche an. Das Unternehmen arbeitet sehr eng mit seinen Vertragsbauern zusammen und hat die Bio-Zertifizierung für Europa, USA sowie Japan.Green Fruits – Tunesischer Länderstand CEPEX Halle 11.3 C040/D049Hülsenfrüchte aus ÄthiopienEine große Vielfalt an Hülsenfrüchten bringt der IPD Partner „Edao International Trading“ aus Äthiopien mit: Kidney Bohnen, Mungobohnen, Straucherbsen, Navy- und Pinto Bohnen u.v.m. Das Unternehmen hat sich auf landwirtschaftliche Produkte aus Äthiopien wie Hülsenfrüchte, Ölsaaten und Gewürze spezialisiert. Edao arbeitet eng mit Kleinbauern zusammen. Neben der langfristigen Zusammenarbeit mit Bauern vor Ort investiert Edao in moderne Maschinen, um die Qualität der Produkte zu steigern und eine höchstmögliche Reinheit der Saaten zu ermöglichen.Edao International Trading – Halle 4.1 D100/E100Weinblätter und Okra-Schoten aus ÄgyptenIn AlWahat-Bahariya im ägyptischen Teil der Libyschen Wüste bewässern natürliche Quellen den Boden und ermöglichen den Anbau von Obst und Gemüse. So wachsen hier sowohl klassisches Gemüse wie Erbsen, Karotten und Brokkoli, Besonderheiten der ägyptischen und arabischen Küche wie Weinblätter und Okra-Schoten als auch Früchte wie Erdbeeren, Mangos und Wassermelonen. Rund 70 Tonnen Tiefkühlware produziert „Verde for Trading and Distribution“ täglich. Das Unternehmen vereint alle Produktionsschritte – vom Anbau über die professionelle Verarbeitung und das geeignete Tiefgefrierverfahren bis zur Kühllagerung – in einer Hand.Verde for Trading and Distribution: Ägyptischer Länderstand, Halle 4.1 A011Kokosprodukte aus IndonesienIndonesien ist das Land der Kokosnuss. Durch seine Lage am Äquator hat Indonesien ein tropisches Monsunklima, in dem die Kokospalme gut gedeiht. Sie wachsen meist auf kleineren Plantagen in Mischkultur, also neben Bananenstauden oder Zuckerrohr. Die meisten indonesischen Kleinbauern bauen traditionell an und verzichten aus finanziellen Gründen auf Pflanzenschutzmittel. Kokos prägt die Landschaft Indonesiens sowie die indonesische Küche. Das Unternehmen „Sari Segar Husada“ bietet eine Vielzahl an Kokosprodukten an wie Kokoswasser, Kokosmilch, getrocknete Kokosnuss sowie Kokosraspeln.Sari Segar Husada – Halle 1.1. A062eSuperfoods aus PeruDie Superfoods der Inkas werden immer stärker nachgefragt: So zum Beispiel die knollen-förmige Wurzel Maca, die seit über 2.000 Jahren von den Inkas aufgrund ihres Reichtums an Vitaminen und Mineralstoffen geschätzt wird. Oder die Lucuma, eine süß schmeckende Frucht, die auf dem Lucuma Baum (Pouteria Lucuma) in den Anden Südamerikas wächst und als gesundes Süßungsmittel in Desserts, Shakes und Smoothies ihre Verwendung findet.Oder die peruanische Zitrusfrucht Camu Camu, die zwischen 20 und 50 Prozent natürliches Vitamin C enthält und damit 30 Mal mehr als eine herkömmliche Orange. Das peruanische Unternehmen „Kumara Food“ bringt unter anderem Maca-, Lucuma- und Camu Camu-Pulver auf die diesjährige Anuga.Kumara Food – Halle 3.1 A013



Bildinformation: www.importpromotiondesk.de