FRIDAY implementiert Guidewire InsuranceSuite™ in der Cloud in Rekordzeit von nur 60 Tagen

Deutscher Online-KFZ-Versicherer kombiniert Innovation mit einfacher Handhabung in neuem Produkt mit "Zahlung pro exakt gefahrenen Kilometern"BERLIN, Deutschland und LONDON, Vereinigtes Königreich, 12. September 2017 - FRIDAY, der digitale KFZ-Versicherer, und Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), ein Anbieter von Softwareprodukten für Schaden- und Unfallversicherer, kündigten heute an, dass FRIDAY Guidewires InsurancePlatform™-Produkte nutzt, um seine Geschäftsprozesse zu unterstützen und sein digitales Versicherungsmodell voranzutreiben. FRIDAY hat Guidewire InsuranceSuite™ und Guidewire Rating Management™ als Plattform für Underwriting, Bestandsführung, Schadenbearbeitung, In-/Exkasso und Tarifierung eingeführt. FRIDAY setzt zudem Guidewire Digital Portals™ APIs ein, um die digitale Erfahrung seiner Kunden zu verbessern.FRIDAY, die deutsche Tochtergesellschaft der Bloise Assurances Luxembourg S.A., bietet seine Versicherungsleistungen komplett papierlos, mobil und vollkommen digital integriert auf monatlicher Zahlungsbasis an. Das Unternehmen bietet so einen informellen und einfachen Zugang zu KFZ-Versicherungen durch einen kreativen, digitalen Ansatz.In Zusammenarbeit mit Guidewires PartnerConnect™-Mitglied PwC implementierte FRIDAYs Team nicht nur die Guidewire-Plattform in Rekordzeit in der Cloud, sondern entwickelte zudem ein innovatives Produkt, dass es so auf dem deutschen Versicherungsmarkt noch nicht gab. Autobesitzer können damit ihre Versicherung auf der Basis exakt gefahrener Kilometer bezahlen. Die Jahresprämie wird entsprechend rückwirkend, basierend auf der vom Kunden an FRIDAY übermittelten zurückgelegten Strecke, angepasst."Bei FRIDAY wollen wir durch das Angebot und die Entwicklung von kundenzentrierten Produkten die Zukunft von Versicherungen maßgeblich beeinflussen", sagt Christoph Samwer, CEO und Co-Founder bei FRIDAY. "Unser erstes Implementierungsrelease beinhaltet ein entfernungsbasiertes Produkt - eine Neuheit für den deutschen Markt. Dies verdeutlicht sehr gut unser Bestreben, Kunden flexible Versicherungen anzubieten, die ihrem jeweiligen Lebensstil entsprechen. In die Zukunft gedacht wollen wir der beliebteste digitale Versicherer in Deutschland werden."Vorteile für FRIDAY durch den Einsatz der Guidewire-Produkte:-Exzellentes digitales Kundenerlebnis durch einfache und leicht zu handhabende Produkte-Schnelle Einführung von neuen Produkten durch Automatisierung und Prozessunterstützung (monatlich oder wennmöglich wöchentlich)-Kosten- und Effizienzvorteile durch Cloud-Einsatz, wie z.B. die Abschaltung von nicht genutzten Servern, und-Aufbau einer offenen API Architektur durch die Nutzung einer integrierten Technologie-Plattform zu nutzen."Um in der Versicherungsindustrie innovativ zu sein, benötigt man ein qualitativ hochwertiges, flexibles Kernsystem und ein überdurchschnittliches Frontend", sagt Silvan Saxer, COO bei FRIDAY. "Wir glauben, dass wir mit Guidewire die richtige Technologie verwenden, um unser Geschäftsziel zu erreichen, skalierbare, sichere und erstklassige Produkte anzubieten. Die Tatsache, dass wir in der Lage waren, unsere Plattform in so kurzer Zeit - innerhalb von 60 Arbeitstagen - einzuführen, ist ein großartiger Erfolg und absolut zufriedenstellend.""Wir sind sehr erfreut, FRIDAY als unseren neuesten deutschen Kunden begrüßen zu dürfen", sagt Keith Stonell, Managing Director, EMEA bei Guidewire. "Die schnellste jemals erfolgte Implementierung der Guidewire InsuranceSuite ist ein großartiger Erfolg und unterstreicht die Ambition des Unternehmens. Basierend auf der starken Verbindung zu der in der Schweiz ansässigen Muttergesellschaft Bloise Group, verfügt das FRIDAY-Team über die Expertise eines Technologie-Unternehmens und eine Perspektive, die seine ambitionierte und innovative Strategie unterstützen."Über FRIDAYFRIDAY ist der erste digitale KFZ-Versicherer in Deutschland, der einen neuartigen Versicherungsschutz zahlbar pro gefahrenem Kilometern anbietet. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2016 mit Unterstützung des Schweizer Vericherers Baloise Goup gegründet und wird durch ein von Christoph Samwer geleitetes erfahrenes Team geführt. FRIDAY beschäftigt 30 Mitarbeiter, darunter promovierte Versicherungswissenschaftler, Wirtschaftsmathematiker, erfahrene Gründer und Digitalexperten.Das Unternehmen betreibt eine digitale Versicherungs-Plattform, um wegweisende Versicherungslösungen zur Verfügung zu stellen. Seit März 2017 bietet FRIDAY das erste monatlich kündbare KFZ-Versicherungs-Produkt in Deutschland. Darüber hinaus stellte der digitale Pionier weitere Innovationen vor, wie die kilometergenaue Abrechnung. Die "zahlbar pro gefahrenem" KFZ-Versicherung soll Fahrern auf dem deutschen Markt eine beispiellose Qualität an Flexibilität und Fairness bieten.