FRIWO wird DiiA (Digital Illumiation Interface Alliance) Mitglied

Die DiiA ist ein offener, globaler Zusammenschluss von mehreren führenden Herstellern der Leuchten-Branche. Die DiiA wurde durch Anfragen aus der Industrie nach einem unabhängig verifizierten Zertifizierungsprogramm, welches die Anforderungen des aktuellen IEC 62386 Standards erfüllt, gegründet. Die IEC 62386 ist der internationale Standard für „Digital Addressable Lighting Interface“ (DALI).Durch das DiiA Zertifizierungsprogramm soll eine kontinuierliche Verbesserung der Interoperabilität in Multianwendersystemen ermöglicht werden. Ausschließlich zertifizierte Produkte von DiiA Mitgliedern dürfen das ausgegebene Logo tragen, welches dem Kunden signalisiert, dass das Gerät die globalen Anforderungen gemäß dem IEC 62386 Standard in vollem Umfang erfüllt. Um auch zukünftig den steigenden Anforderungen in Punkto Lichtsteuerungen gerecht zu werden, stand es für die FRIWO Gerätebau GmbH als renommierten Hersteller von LED-Treibern daher außer Frage, Mitglied bei der DiiA zu werden.



Bildinformation: DiiA Mitgliedschaft