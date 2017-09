Kreuzfahrtberater für Familien

Fachagentur lotst durch die Informationsflut bei FamilienkreuzfahrtenDer Hamburger Reisefachmann Heiko Wiltfang hat die kostenlose Onlineplattform Kreuzfahrtberatung.de entwickelt. Hintergrund ist der für Urlauber unüberschaubar gewordene Markt an Kreuzfahrtschiffen. Wer nicht auf dem falschen Schiff landen will, sucht bei einem unabhängigen Experten Rat. Heiko Wiltfangs Fachagentur beantwortet Beratungsanfragen unkompliziert und erstellt dem Kunden binnen kurzer Zeit einen persönlichen Reisevorschlag für das richtige Urlaubsschiff.Positive Feedbacks bestätigen das KonzeptFerienzeit - schönste Zeit. Welche Familie träumt da nicht vom unbeschwerten Traumurlaub auf dem perfekten Schiff? Für viele Eltern gibt es nichts Schöneres, als auf Kreuzfahrten mit ihren Kindern zusammen Abenteuer zu erleben, Badespaß zu genießen und gemeinsam ferne Länder zu entdecken.Doch so unterschiedlich wie die Menschen, so unterschiedlich sind die Schiffstypen und die Reiserouten. Bei mangelndem Insiderwissen können Kunden auch nach zeitintensiver Recherche nicht sicher sein, auf dem passenden Schiff zu landen. Schon die von Reederei zu Reederei verschiedenen Kinderermäßigungen sind ein Bereich für sich. Weitere Fragen sind zu klären. Sind kleine Kinder auf dem Schiff überhaupt erwünscht? Welche Freizeitangebote für Kinder gibt es? Stehen Familienkabinen mit Kinderbetten zur Verfügung?„Wir bringen Sie auf das richtige Schiff - mit Sicherheit“ ist das Motto des Spezialisten für Familienkreuzfahrten Heiko Wiltfang. Mit seiner Fachagentur für Schiffsreisen steht der Kreuzfahrtberater an der Schnittstelle zwischen über dreißig Reedereien und dem Kunden. Auf seinem Portal Kreuzfahrtberatung.de bekommen Familien detaillierte Informationen zu den Reiserouten und zum Bordleben. Die Plattform ist dabei so erfolgreich, dass sie bei dem Bewertungssiegel „Proven Expert“ Bestnoten erzielt. Viele zufriedene Kunden bestätigen die Qualität der Serviceleistung. So schreibt Familie Graeve aus München: „Hervorzuheben sind seine schnellen Reaktionszeiten bezüglich all unserer Fragen auch deutlich außerhalb normaler Geschäftszeiten und seine Tipps zur Gestaltung der Landgänge.“Details beachtenUm eine Familienkreuzfahrt zum Traumurlaub zu machen, sollte den Begleitumständen der Schiffsreise genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dazu gehören unkomplizierte Anreisemöglichkeiten zum Schiff und sichere Fahrtgebiete. Weiterhin können Nebenkosten auf dem Schiff die Urlaubskasse zusätzlich belasten. Gerade mehrköpfige Familien legen Wert auf einen kalkulierbaren Reisepreis. Zudem ziehen viele Familien Schiffe mit deutschsprachigem Personal vor, damit sie ihr Vorschulkind im Kinderklub gut aufgehoben und verstanden wissen.Das Team von Heiko Wiltfang kümmert sich um die kleinen Details vor und während der Seereise und gibt vollumfänglich Auskunft, was bei Kreuzfahrten mit Kindern zu bedenken ist.Weiterführende Informationen zum Thema auf:Unternehmensinformation:Heiko Wiltfang verfügt über 25 Jahre Erfahrung als Kreuzfahrtberater. Auf seiner Onlineplattform Kreuzfahrtberatung.de bündelt er die Angebote von mehr als 35 namhaften Reedereien. Das Team der Kreuzfahrtberater ermittelt für jeden Kunden die auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse optimal abgestimmte Schiffsreise. Dadurch wird eine hohe Kundenzufriedenheit erreicht. Die Reisenden profitieren nicht nur von dem großen Datenpool der Kreuzfahrtberatung, sondern auch von der Expertise der Mitarbeiter. Als persönliche Ansprechpartner stehen ausschließlich ausgebildete Tourismuskaufleute von A-Z zur Verfügung. Die Dienstleistung ist kostenlos.Pressekontakt:KreuzfahrtberatungHeiko WiltfangEekbusch 4622395 HamburgTelefon: +49 (0) 40 60014478E-Mail: info@kreuzfahrtberatung.deWeb: www.kreuzfahrtberatung.de



Bildinformation: © Kreuzfahrtberatung