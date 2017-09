Privattaxi Mama: Schuljahresanfang ist Vereinszeit

HALLBERGMOOS – 12. September 2017: „Fährst Du mich heute Nachmittag zum Fußball?“ Zum Schulanfang ist bei den meisten Eltern Schluss mit Erholung: Jetzt müssen sie sich ihre Zeit oft minuziös einteilen, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Meist geht der Schulstart auch Hand in Hand mit dem Saisonbeginn der Vereine. Für Eltern ist das oft auch der Auftakt ihres persönlichen Taxiunternehmens: Der Einsatz von Collaboration-Tools in Kombination mit Home-Office hilft Arbeitnehmern mit Familie, sich ihre Zeit sinnvoll einzuteilen – und sorgt für eine bessere Work-Life-Balance.Lange Fahrtwege und unflexible Arbeitszeiten bedeuten für arbeitende Elternteile oftmals Stress pur. Viele Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern zwar Gleit- oder flexible Arbeitszeiten an, doch ist das in vielen Fällen nicht genug Entlastung: Pendelzeiten verringern sich zwar, weil sich beispielsweise Stoßzeiten umgehen lassen. Ein späterer Start des Arbeitstages zieht jedoch auch einen späteren Feierabend nach sich. Wirkliche Unterstützung für Familien mit zwei berufstätigen Elternteilen bietet das Home-Office.Laut einer aktuellen Studie von Polycom geben 41 Prozent der Arbeitnehmer an, im Home-Office Kinder und Beruf besser unter einen Hut bringen zu können. Arbeitgeber dürfte es freuen, dass für 51 Prozent der Befragten gleichzeitig auch die Produktivität steigt. Allen Vorurteilen zum Trotz bedeutet Home-Office auch keinesfalls mangelnden Kontakt zu den Kollegen: „Dank der heutigen Technik können alle Mitarbeiter ganz einfach per Chat und Videokonferenzen miteinander kommunizieren. Dadurch ist der Arbeitnehmer bestens informiert und kann unkompliziert Informationen austauschen und an wichtigen Teammeetings teilnehmen“, so Jens Brauer, Area Sales Vice President DACH, Eastern Europe, Middle East and Africa bei Polycom. „Der Einsatz moderner Collaboration-Tools unterstützt Unternehmen dabei, ihren Arbeitnehmern flexible Arbeitsmodelle zu ermöglichen. Indem Eltern ihrer Arbeit von zuhause nachgehen, können sie ihren Alltagsstress verringern.“ Das Resultat: Beide Eltern können ihrem Beruf nachgehen und ermöglichen Kindern trotzdem eine abwechslungsreiche Nachmittagsgestaltung.



Bildinformation: Homeoffice