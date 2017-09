24“ Multi-Touch Medical All-in-One-PC mit 6. Gen. CPU !

- 24“ FHD 1920x1080 LCD, lüfterfrei- LGA1151, 6. Gen. Intel® Core™ i5/i7 CPU- Intel® Vpro Technologie- entspricht UL/EN 60601-1 4. Edition- antibakterielle Gehäuseoberfläche (MRSA)- 10 Punkt Multi-Touch, 7 H Oberfläche- Gigabit LAN, WLAN 802.11 a/b/g/n- Webcam, USV, 4 kV Isolation- IP65 frontseitigDigitale Daten und Bilder werden in der Medizin immer wichtiger. Gute medizinische Computer bieten ein stabiles und einfach zu bedienendes „Mensch-Mensch-Interface (MMI)“, welches dem Arzt nicht nur während der Behandlung hilft, sondern auch Bilder speichert oder an andere Rechner übermittelt. Der lüfterfreie Multi-Touch Medical All-in-one-PC, Modell WMP-24C, von COMP-MALL ermöglicht brillante Full-HD-Auflösungen für hohe Detailgenauigkeit bei Befunden in hygienisch sensiblen Bereichen. Der Medical-PC entspricht den Normen UL/EN 60601-1 4. Edition. Er ist mit dem großen Full-HD 23,8“ widescreen Bildschirm und dem Intel® Skylake Core i5/i7 Prozessor besonders leistungsfähig und benötigt keinen Lüfter. Das Modell WMP-24C ist geräuschlos und dadurch für Kliniken als POC-Terminal, für Arztpraxen und für das Patientenumfeld sehr gut geeignet.Das Modell WM-24C findet auf Grund der guten grafischen Möglichkeiten dank HD Graphics 530; 10 Punkt Multi-Touch - mit Handschuhen bedienbar und des geräuschlosen Betriebs als Terminal in verschiedenen medizinischen und wissenschaftlichen Bereichen Anwendung sowie im Krankenzimmer als Infotainment-Monitor.Das 24“, 16:9 Display besitzt eine Auflösung von 1920x1080 Punkten, 250 cd/m2 Helligkeit, 3000:1 Kontrast und LED Hintergrundbeleuchtung. Die benutzerfreundliche, leicht zu reinigende und ebene Frontseite mit 10 Punkt Multi-Touch-Screen, kratzfester (7H) Glasoberfläche entspricht IP65. Durch die abgedeckten Anschlüsse und Kartenslots ist der Computer rundum vor Tropfwasser und Staub geschützt. Der flache Medical-PC besitzt eine antibakterielle Oberfläche (MRSA), diese ist unempfindlich gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln.Eine optionale USV (UPS) bietet Batteriebetrieb von 20-50 Minuten, das ist ideal für Point-of-Care (POC) Lösungen und beim mobilen Einsatz in der Station. Die optionale WLAN 802.11 a/b/g/n Verbindung ermöglicht Echtzeit-Patientenbetreuung und den schnellen Datenaustausch.Die technischen Spezifikationen des Modells WMP-24C sind : 6. Gen. Intel® Core™ i5/i7 CPU, Intel® Q170 Chipsatz, max. 32 GB DDR4 SO-DIMM, 2x COM, 4x USB, GLAN, Audio mit integrierten Lautsprechern, WDT, 2,5“ HDD oder SSD, 2x DP Ausgang für externe Monitore. Erweiterungsmöglichkeiten bietet ein PCIe x16, M.2 Typ E und 1x Mini-PCIe Steckplatz. Optional sind integrierbar: RFID, Webcam, WiFi, Bluetooth, DICOM Modul, TPM Funktion, Smart-Card, CF-Card und isolierte (bis 4 kV) Eingänge für COM, LAN und USB. Das Modell WMP-24C unterstützt : Win 7 pro, Win 8, Win 8.1 ind., Win 10 und Vpro.Der lüfterfreie Betriebstemperaturbereich reicht von 0 bis 35°C. Befestigung ist mittels VESA 75/100 möglich oder mit einem Fuß aus antibakteriellem Material. Das Modell WMP-24C benötigt 7 – 32 VDC, optional ist ein med. Netzteil lieferbar.Der Link zum Datenblatt: http://www.comp-mall.de/datenblatt/201708_WMP-24C.pdf Durch das COMP-MALL Individualisierungs-Konzept für kleine bis große Stückzahlen, können für das Modell WMP-24C, Anpassungen vorgenommen werden. Versorgungs-/EOL-Management durch Direktlieferung, Langzeitverfügbarkeit, Vorhaltungs-/Abruflager bieten einen Mehrwert und helfen Kosten zu senken.COMP-MALL bietet weitere Medical PC’s unter http://www.comp-mall.de/computer-fuer-die-medizin.php



Bildinformation: COMP-MALL GmbH