Wie Führungskräfte die Unternehmenskultur positiv beeinflussen

In einer komplexen Welt, die sich mit hoher Geschwindigkeit wandelt, stehen Führungskräfte vor besonderen Herausforderungen. Wie schaffen Sie es, Veränderung leichter zu meistern und dabei ein gesundes Betriebsklima zu schaffen, von dem alle profitieren? Klarheit- und Passion-Expertin Elisabeth Pine von Pine Communication+Training zeigt in ihren Vorträgen am 20. und 21. September auf der Zukunft Personal in Köln Strategien dafür auf.In ihrem Vortrag am 20. September um 13:30 Uhr (Halle 2.2, Aktionsfläche 2) spricht die Führungskräfte-Trainerin über „Veränderung meistern: Mit Klarheit und neuen Gewohnheiten leichter zum Ziel“. Darin beschreibt sie, wie klare, sinnhafte Ziele den Start einer Veränderungsreise erleichtern; und wie der Prozess der Mini-Gewohnheiten dafür sorgt, dass der Zielhafen tatsächlich erreicht wird. Jede Firmenkultur ist geprägt von den Gewohnheiten eines Unternehmens. Wer also weiß, wie neue, positive Gewohnheiten leichter zu implementieren sind, kann schneller zu einem wertvollen Wandel beitragen.Die Präsentation „Chefsache Gesundheit: Der Weg zu mehr Authentizität und Wohlbefinden“ am 21. September um 16:00 Uhr (Halle 2.2, Aktionsfläche 2) richtet sich an alle, die authentischer leben und arbeiten wollen, um so unter anderem ihr Wohlbefinden zu steigern. Unternehmen profitieren dreifach von authentischen Führungskräften, denn diese tun zum einen etwas für ihre eigene Gesundheit. Sie sorgen jedoch auch dafür, dass sich die Mitarbeiter wohler fühlen und tragen so zu einer positiveren Unternehmenskultur bei. Studien haben gezeigt, dass dadurch der Krankenstand im Unternehmen sinkt sowie Motivation und Produktivität steigen.Basierend auf Elisabeth Pine’s Beitrag im Fachbuch „Chefsache Gesundheit II: Der Führungsratgeber fürs 21. Jahrhundert“ hat sie ihren Vortrag um weitere direkt umsetzbare Tipps ergänzt.Coach und Trainerin Elisabeth Pine steht während der Messe für Gespräche zur Verfügung. Sie finden sie an Stand Q34 in Halle 2.2. Die Zukunft Personal, Europas größte Messe für Personalmanagement, findet vom 19. bis 21. September in der Koelnmesse statt.



Bildinformation: Elisabeth Pine ist Referentin auf der Zukunft Personal