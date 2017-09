Bequem, modern, wirksam - diese Eigenschaften bestätigten die Testträgerinnen und -träger dem medizinischen Kompressionsstrumpf BELSANA comfortis. Bestnoten in Tragekomfort, Optik und Passform zeigen: Mit diesem medizinischen Kompressionsstrumpf hat der Bamberger Spezialhersteller ein neues Zeitalter in der Kompressionstherapie eingeläutet. Seit einem Jahr beweist BELSANA comfortis, dass sich medizinische Wirksamkeit und Wohlbefinden der Anwender perfekt kombinieren lassen. Acht frische modische Farben, eine moderne Optik und ein strapazierfähiges Material sorgen dafür, dass Venenpatienten ihren Strumpf Tag für Tag gern tragen. BELSANA comfortis gibt es exklusiv in der Apotheke (Apothekenfinder unter www.belsana.de ).BELSANA comfortis beweist: Das Bild vom hautfarbenen Kompressions-strumpf, der drückt und zwickt, gehört endgültig der Vergangenheit an. Heute gehen wirkungsvolle Venentherapie und Wohlbefinden Hand in Hand. 97 Prozent der Testpersonen bewerteten das Hautgefühl von BELSANA comfortis als angenehm (Bestnote), ebenso viele fanden, dass die Ferse gut passt und 92 Prozent bestätigten einen angenehmen Tragekomfort (Bestnote). Auch beim Anziehen überzeugte der Kompressionsstrumpf: 98 Prozent der Testträger empfanden es als leicht oder mittelschwer. Alle Ergebnisse der Befragung sind unter www.belsana.de/comfortis-kundenbefragung zusammengestellt.Komfortzonen für mehr WohlbefindenAm Fuß und am Knie zeigt sich besonders deutlich, ob ein Kompressionsstrumpf perfekt sitzt und trotzdem alle Bewegungen mitmacht. Beim bequemen Sitzen kommt es beispielswiese darauf an, dass der Strumpf nicht drückt. Dafür sorgen beim neuen BELSANA comfortis die speziellen Komfortzonen mit weiter gestrickten Maschen am Fußrücken und in der Kniekehle. Zum Wohlbefinden tragen auch die verschiedenen Varianten der Soft-Fußspitze bei: Sie garantieren optimale Zehenfreiheit und beugen einem unangenehmen Druckgefühl vor. Damit Venenpatienten lange Freude an ihrem Kompressionsstrumpf mit Wohlfühlfaktor haben, sind die stark strapazierten Bereiche an Ferse und Fußballen verstärkt. Für eine gute Haltbarkeit wird das weiche Gestrick zudem aus einem strapazierfähigen Material hergestellt.Überzeugende Optik mit frischen FarbenDas Aussehen des blickdichten Wohlfühlstrumpfes kam bei 96 Prozent der Tester gut an. Mit acht modischen Farben erfüllt BELSANA comfortis die An-sprüche von Männern und Frauen an einen Strumpf, der zu jedem Outfit passt. Wer wegen einer Allergie Wert darauf legt, dass der Kompressionsstrumpf frei von Farbstoffen ist, trifft mit dem Weißton "kokos" die richtige Wahl.BELSANA comfortis gibt es als Kniestrumpf, Schenkelstrumpf und Strumpfhose in sechs Seriengrößen sowie als Maßanfertigung exklusiv in der Apotheke.