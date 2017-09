Durchdacht, innovativ, anders: Das ist die Hang Tough-Collection von Lieb Ju-Designerin Kiera Nagy – Herrentaschen kreiert für stilbewusste Männer

Hamburg, September 2017Hang Tough: Die Herrentaschenkollektion der Lieb-Ju Designerin Kiera Nagy besticht durch ihr extravagantes und gleichzeitig individuelles Taschendesign. Sie richtet sich speziell an die stilbewussten, modernen Fashionistos von heute. Egal, ob Businessman oder Globetrotter – Kiera Nagy kreiert mit Hang Tough Taschen für echte Männer. Die Ansprüche der modeaffinen Urban Males sind hoch. Die Designerstücke übertrumpfen diese mit Funktionalität und außergewöhnlichem Design für alle Lebenslagen des modernen Lifestyles.Mit drei Innentaschen, großer Seitentasche, gepolstertem Boden, Karabiner für den Schlüsselbund, Edelstahl-Bodenrahmen und verstellbarem Schultergurt bieten die stylishen Hang Tough-Umhängetaschen viele ausgeklügelte und clevere Features, die den Alltag erleichtern und gleichzeitig ein Eye-Catcher sind. Egal, ob auf dem Business Trip, in der Freizeit oder im Berufsalltag, mit Hang Tough ist der mode-affine Mann immer bestens ausgestattet.Dank einem gepolsterten Aluminium-Safe im unteren Bereich der Hang Tough lassen sich empfindliche Gegenstände wie Brillen unterbringen, ohne dass sie verkratzen. Auch Krawatten lassen sich bequem und knitterfrei transportieren. Ein extra Bügel an der Rückseite der Hang Toughs ermöglicht die mühelose Anbringung der stylishen Herrentaschen an einen Koffer oder Trolley. Die Hang Toughs sind in verschiedenen Größen erhältlich. Ob Tablet, 13“ oder 15“ Notebook – für diverse Elektronikgeräte gibt es eine eigene Hang Tough-Variante.Extravagante Muster, eindrucksvolle Farben und einfallsreiche Designs machen die Hang Tough-Kollektion so facettenreich. Die hohe Qualität zeichnet sich durch starkes, aber weiches Rindsleder aus Süddeutschland und beste Verarbeitung aus. Hang Tough – my way: Taschen für Männer mit Charakter.Die Hang Tough-Umhängetasche „Dean Blau Antik Style“ ist ab 499,00 € und die Hang Tough-Umhängetasche „Hunter“ ist ab 990,00 € unter www.liebju.com oder www.hangtough.de erhältlich.



Bildinformation: rausch communications&pr