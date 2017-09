Sauce Labs, einer der weltweit führenden Anbieter von automatisierten Testplattformen, hat heute den Call for Papers für die zweite SauceCon-Anwenderkonferenz eröffnet. Die Veranstaltung findet vom 1. bis 2. März 2018 in San Francisco statt und bietet einen optionalen Workshop-Tag am 28. Februar 2018 an, der sich auf Selenium, Appium und Sauce Labs Use Cases konzentriert. „Mehr als 300 unserer ersten SauceCon-Teilnehmer tauschten bereits Best Practices miteinander aus und lernten von den Experten für Continuous Testing“, erklärt Charles Ramsey, CEO von Sauce Labs. „Auf der SauceCon 2018 treffen sich die Teilnehmer mit Experten, lernen die neuesten Trends kennen und erhalten nützliche Tipps, die sie bei ihren eigenen Tests praktisch anwenden können.“Veranstaltungsdetails:Was: SauceCon 2018, die zweite jährliche Anwenderkonferenz von Sauce LabsWann: 1. bis 2. März 2018 (fakultativer Workshop-Tag 28. Februar)Wo: Parc 55 Hotel, 55 Cyril Magnin Street, San Francisco, CA, 94102Informationen zum Kartenverkauf werden in Kürze bekannt gegeben.Call for Speakers jetzt geöffnetWer auf der SauceCon 2018 präsentieren möchte, ist ab heute bis zum 16. Oktober 2017 eingeladen, sich zu registrieren. SauceCon 2018 sucht nach überzeugenden Beispielen automatisierter Web-Tests, mobiler App-Tests, Continuous Testing, Continuous Delivery und DevOps. Für Details zur Anmeldung besuchen Sie https://saucecon.com



Bildinformation: Sauce Labs kündigt SauceCon 2018 an