Air Astana bietet Passagieren Breitband-Internet an Bord

Passagiere von Air Astana kommen ab sofort in den Genuss eines schnellen Breitband-Internet-Zugangs, nachdem die erste Boeing 767 entsprechend ausgestattet wurde. Die mehrfach ausgezeichnete kasachische Fluggesellschaft hat ein Kabinensystem von Rockwell Collins installiert, welches sich auf die Inflight-Konnektivitätslösung Global Xpress (GX) Aviation der Firma Inmarsat stützt.Mit dem neuen Service können die Kunden von Air Astana mit ihren Laptops, Tablets und Smartphones im Internet surfen, Messenger, soziale Netzwerke und Audio-Dienste nutzen sowie E-Mails abrufen. Der Breitband-Zugang wird allen Passagieren in Business und Economy Class an ord aller drei Boeing 767 zur Verfügung stehen.Je nach den individuellen Bedürfnissen können Passagiere bei Air Astana aus drei Datenpaketen wählen: Mit der Light-Option sind 15 MB verfügbar, mit der Business-Option 50 MB und mit der Super-Option 100 MB. Alle Dienste bieten eine geschätzte Durchschnittsgeschwindigkeit von 2 bis 5 MBps.Andrey Gulev, Commercial Engineering Manager: "Eine unserer Kernaufgaben bei Air Astana ist es, jederzeit die modernste verfügbare Technologie einzusetzen und damit permanent das Reiseerlebnis unserer Kunden zu verbessern, ob am Boden oder in der Luft. Wir haben das bereits 2016 bewiesen, als wir eine der ersten Fluggesellschaften waren, die sich für das Hochgeschwindigkeitssystem von Inmarsat zusammen mit Rockwell Collins entschieden haben. Wir freuen uns, dass dieser Service nun bereit für den Einsatz ist und sind gespannt darauf, wie unsere Kunden reagieren, wenn sie auch an Bord E-Mails schreiben oder mit ihren Freunden über soziale Medien kommunizieren können.""Air Astana ist ganz vorne mit dabei, indem sie die Flotte mit Breitband-Internet ausstattet und damit neue Services für ihre Kunden schafft", sagt David Nieuwsma, Senior Vice President, Information Management Services bei Rockwell Collins. "Die Passagiere in den aufgerüsteten Boeing 767-Maschinen von Air Astana erhalten damit Zugang zur modernsten Technologie im Bereich globaler Inflight-Konnektivität, die höchst verlässlich und leistungsstark ist."Frederick van Essen, Senior Vice President of Strategy and Business Development bei Inmarsat Aviation, sagt dazu: "GX Aviation ist derzeit die einzige Lösung auf dem Markt, die speziell für den Breitband-Zugang an Bord entwickelt wurde. Dieser Service verfügt über beispiellose Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Konstanz. Air Astana ist die erste Fluggesellschaft weltweit, die GX Aviation in Großraumflugzeugen anbietet. Damit verdeutlicht die Airline ihr Bestreben zu mehr technologischen Innovationen und Services für ihre Passagiere. Wir freuen uns über diesen Meilenstein gemeinsam mit Air Astana und unserem Partner Rockwell Collins."Der neue Service steht für Passagiere bereits auf einer Boeing 767 von Air Astana zur Verfügung. Die Installation des Systems auf der zweiten Maschine soll bis Ende Oktober 2017 abgeschlossen sein.



Bildinformation: Auf Flügen von Air Astana können Passagiere ab sofort das neue Breitband-Internet-Angebot nutzen.