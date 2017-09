Vom 18. Bis zum 20. Oktober findet in Düsseldorf die VISCOM, Fachmesse für visuelle Kommunikation, statt. Mit dabei, die creativ collection® mit dem neuen CAR-SPECIAL® V.24 in HALLE 13 Stand E09.Die creativ collection® befindet sich voll im Trend der mobilen Zukunft und der damit einhergehenden Werbemöglichkeiten. Elektrofahrzeuge spielen hier eine wachsende Rolle. Deshalb haben zahlreiche Elektroautos und andere, neue Konzepte Einzug erhalten.Beispiele sind der neue Tesla Model 3, der neue Hyundai Ioniq und der brandaktuelle e.GO Life. Der selbstfahrende Elektrobus Olli von Local Motors, welcher in Berlin erprobt wird, sowie der StreetScooter Work, der erste in Serie gebaute Elektrotransporter von der Deutschen Post. Auf moderner Brennstoffzellen-Technologie basiert der aktuelle Hyundai ix35. Zudem besticht die Aktualität des neuen CAR-SPECIAL® V.24 bei allen neuen Fahrzeugvorlagen mit neuem Design.Neben der diesjährigen Neuerscheinung bei Fahrzeugzeichnungen hat sich auch das Service-Angebot rund um das Thema Fahrzeugbeschriftung nochmals verbessert.Dazu zählt das Online-Design & Präsentationstool CAR-SIGNER®, jetzt mit integrierter 3D-Präsentation. E-Mobilität und E-Präsentation gehen hier Hand in Hand.Auf der diesjährigen VISCOM in Düsseldorf können sich Interessierte vor Ort bei einem persönlichen Gespräch informieren und beraten lassen.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auch über unsere Presseseite



Bildinformation: Das CAR-SPECIAL® V.24 auf der VISCOM 2017