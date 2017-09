Eprimo überzeugt mit Preisen und Servicequalität

- Branchenranking aus Preisniveau und Servicebewertungen- Kosten eines Haushalts mit durchschnittlichem Energieverbrauch im AnbietervergleichNeu-Isenburg. 12. September 2017. Der Strom Report 2017 bescheinigt eprimo einen "sehr guten Service" und "niedrige Preise". Im bundesweiten Anbietervergleich belegt der Energiediscounter eine Top-Platzierung.Bei welchem Versorger bekommt der Stromkunde den besten Service für sein Geld? Um das zu ermitteln, hat der Informationsdienst "Strom Report" die Service-Bewertungen der 20 günstigsten Stromanbieter in Deutschland ins Verhältnis zu ihren Preisen gesetzt. Dazu wurden die Preisdaten für einen Durchschnittshaushalt mit 3.500 kWh Jahresverbrauch mithilfe von Online-Vergleichsrechnern erhoben. Auf dieser Grundlage errechneten die Tester vom Strom-Report den Mittelwert des Anbieterpreises für die fünf größten deutschen Städte unter Berücksichtigung einer Bonuszahlung für das erste Lieferjahr. Im nächsten Schritt wurden die Servicebewertungen verschiedener Tests und Studien einbezogen und das Verhältnis von Preisen und Servicequalität verglichen. Dabei zeigte sich, dass Stromkunden für wirklich billigen Strom oft Abstriche bei der Servicequalität hinnehmen müssen - allerdings nicht bei eprimo. Um so mehr freut sich Dietrich Gemmel, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo, und nennt die Grundlage für den Erfolg: "Wir sind sehr schlank aufgestellt und zugleich hochmotiviert, den Kunden immer in den Mittelpunkt zu stellen."



Bildinformation: eprimo GmbH