Trotz Vollbeschäftigung Top-Kandidaten finden: Personalberater Hans Ulrich Gruber

In Deutschland herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Viele Unternehmen merken, dass Inserate immer weniger Nutzen bringen. Qualifizierte Bewerber müssen zunehmend gefunden und überzeugt werden. Einer, der täglich Manager und Führungskräfte für den Jobwechsel gewinnt, ist Personalberater Hans Ulrich Gruber. Er vermittelt spezialisierte Fach- und Führungskräfte aus ganz Deutschland und Europa an Unternehmen in Nordbayern, vor allem in Oberfranken und Mittelfranken. Wie ihm seine eigene Managementerfahrung in Industriebetrieben hilft, die Interessen der Bewerber zu verstehen und was der externe Headhunter wirklich bringt, darüber spricht er im InterviewDer Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Das kann Personalberater Hans Ulrich Gruber aus seiner täglichen Praxis bestätigen. "Vor allem in spezialisierten Branchen wie zum Beispiel der IT-Branche, herrscht Fachkräftemangel", sagt er. Klassische Stellenausschreibungen bringen immer weniger Nutzen. "Ich erlebe ein Marktumfeld, in dem die Insertion nichts mehr bringt." Die guten Mitarbeiter seien derzeit in festen Arbeitsverhältnissen und nicht mehr aktiv suchend.Gute Fach- und Führungskräfte gewinnen, können Unternehmen vor allem durch eine individuelle Direktansprache der Kandidaten. Als Headhunter führt der ehemalige Top-Manager jeden Tag Telefonate, um vielversprechende Kandidaten, spannende neue Perspektiven in den Unternehmen seiner Kunden aufzuzeigen. Dabei hilf ihm seine eigene Erfahrung in internationalen Industriebetrieben. "Wenn die Kandidaten merken, der hat meine Aufgabe auch einmal gelebt, bringt das eine ganz andere Glaubwürdigkeit", sagt er.Der Personalberater aus dem oberfränkischen Kulmbach war viele Jahre als Manager und Führungskraft in internationalen Unternehmen tätig. Er vermittelt Fach- und Führungskräfte in den Branchen, in denen er sich sehr gut auskennt. Neben der Baubranche vermittelt er zum Beispiel Fachkräfte im IT-Bereich, Vertrieb oder Management. Der Mensch mit seinen Talenten, Erfahrungen und Qualifikationen im Mittelpunkt, dies ist das Credo des erfahrenen Headhunters. Schon häufig gelang es ihm, auf diese Weise Bewerber auch bei einem Branchenwechsel oder auf dem Weg ins Ausland erfolgreich zu begleiten.Weitere Informationen unter: www.ihrpersonalberater.net



Bildinformation: Trotz Vollbeschäftigung Top-Kandidaten finden: Personalberater Hans Ulrich Gruber im Interview.