Microsoft, OPC und Moxa Kooperation bei IIoT-Gateways

Durch den Einsatz von Windows 10 IoT und OPC UA Publisher bietet das Gateway eine komfortable Möglichkeit, Daten von Feldgeräten sicher und zuverlässig in die Cloud zu bringen, um sie dort mittels eines Dashboards zu analysieren und zu überwachen. Mit MC-1121 erhalten Systemintegratoren nicht nur eine skalierbare, flexible Lösung für ihre Projekte, sondern es eröffnet ihnen auch neue Möglichkeiten und Geschäftsmodelle.OPC UA gemeinsam entwickelnOPC UA wird schon lange Zeit als Methode genutzt, um die OT- und IT-Welt zu verbinden. Es ist wichtig für das industrielle Internet of Things (IIoT), in dem viele Geräte und Systeme, die unterschiedliche Protokolle nutzen, miteinander kommunizieren müssen. Ursprünglich arbeitete OPC UA an einem Client-Server-Modell. Wenn jedoch hunderte oder tausende von Geräten über mehrere Standorte miteinander verbunden werden müssen, ist eine skalierbare Lösung erforderlich. Das führte dazu, dass sich die Foundation mit einem Publisher-Subscriber-Modell beschäftigte, das eine optimierte Kommunikation mit höherer Skalierbarkeit und Widerstandsfähigkeit bietet.Moxa hat eng mit der OPC Foundation und Microsoft zusammen gearbeitet, um die Funktionalität von OPC UA zu übernehmen. Moxa Hardware wird für das Testen von Windows 10 im IoT genutzt. Als Kollaborationsprojekt zwischen Moxa, Microsoft und der OPC Foundation wurde ein Starter-Kit zusammengestellt. Moxa wird darüber hinaus auf der diesjährigen IoT Expo in Taipeh mit einer Live-Demonstration zeigen, wie einfach es ist, Daten von verschiedenen Geräten und Sensoren, wie Temperaturfühlern oder Kühlflüssigkeits-Messaufnehmern sowie weitere Signale zu erfassen und dann mittels OPC UA Publisher-Modul in Windows 10 IoT an die Microsoft Azure Cloud zu senden.Cathy Yeh, Principal PM des Microsoft IoT Innovation Center, sagt "Industrielle IoT Projekte waren bisher kompliziert, da eine große Anzahl von Anlagen, Geräten und Sensoren miteinander verbunden werden musste. Microsoft freut sich sehr über die Kooperation mit Moxa als strategischem Lösungspartner, um die Installation von Netzwerksystemen durch die Nutzung der eingebauten Azure-IoT-Konnektivität zu beschleunigen und zu erleichtern."Die Dinge zusammen bringenMoxas MC-1121 Serie von IIoT-Gateways übergibt Gerätedaten an die Cloud und unterstützt das OPC UA Publisher-Modul, wodurch die mühelose Datenübertragung in den Azure IoT-Hub erfolgen kann. Die Gateways verfügen über eine Vielzahl von Schnittstellen, um Ethernet-, serielle sowie I/O-Geräte anzubinden, und sie können zusammen mit Microsoft Connected Device Studio genutzt werden. Das macht sie zur optimalen Alles-in-einem-Lösung für kleine bis mittelgroße Installationen oder für die leichte Anbindung großflächiger Installationen an die Cloud."Indem die Moxa Gateways die OPC UA-Technologie nutzen, gehen sie als wegbereitende Lösung für sämtlichen Branchen sowie die IT-Welt die Integration von Informationen zwischen Steuerungssystemen an. Endanwender fordern sichere und zuverlässige Konnektivität für die Informationsintegration, und Moxas Produkte sind eine echte Komplettlösung zur Verbindung von Edge und Cloud", sagt Thomas J Burke, Präsident der OPC Foundation.Bee Lee, Moxas Präsident Global Sales und Marketing, merkt an: "Das Industrial Internet of Things ist ein Paradigmenwechsel, der Unternehmen mit neuen Fähigkeiten ausstattet, zum Beispiel mit Dashboards, die den Gerätestatus und Daten in Echtzeit sowie die Herstellung kundenindividueller Produkte auf Abruf anzeigen. Das fordert viel mehr von der Netzwerkinfrastruktur: sie muss noch zuverlässiger sein, sicherer, und in der Lage, den Echtzeitbetrieb zu unterstützen. Moxa hat sich vielseitigen, zuverlässigen Edge-zu-Cloud-Konnektivitätslösungen verschrieben. Das ermöglicht es uns, die nötige Konnektivität zu liefern, um Geräte mittels der OPC UA-Protokolle an Microsoft Azures IoT-Hub anzubinden. So unterstützen wir die Zusammenarbeit von Cloud und Edge, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen."



Bildinformation: IIoT Gateway MC-1121