Mehr Sicherheit für Ihr Handelskapital

München, 15. September 2017Das Unternehmen QTrade aus München freut sich bekannt zu geben, dass es gelungen ist den Kundenschutz weiter zu verbessern. Bisher kamen Kunden von QTrade in den Genuss einer erhöhten englischen Einlagensicherung von 500.000 GBP was nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 550.000 Euro entspricht. Nach den Regeln des englischen Einlagenschutzes „Financial Services Compensation Scheme (FSCS)“, dem die im Vereinigten Königreich regulierten Broker unterliegen, sind Trader nur bis zu einer Höhe von 50.000 GBP bzw. 55.000 Euro geschützt. Diesen Standard-Schutz konnte der Partner ActivTrades mit dem QTrade kooperiert bereits deutlich übertreffen.Durch eine verstärkte Kooperation mit dem Großversicherer Lloyds of London konnte der Einlagenschutz weiter erhöht werden! Das geschützte Vermögen beläuft sich nunmehr auf 1.000.000 GBP was 1.100.000 Euro entspricht. Zudem besteht die Möglichkeit noch höhere Einlagen durch individuelle Vereinbarungen sichern zu lassen.Sebastian Hell, Geschäftsführer von QTrade sagte hierzu: „Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden konnten wir zusammen mit unserem Partner ActivTrades den Einlagenschutz weiter erhöhen. Die Versicherung von Einlagen bis zu derzeit 1.100.000 Euro zeigt, dass der Versicherer Lloyds of London an die Beständigkeit unseres Partners glaubt, denn sonst wäre eine derart hohe Police nicht denkbar. Vor allem die Insolvenzen diverser Banken und Broker der letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig ein umfassender Schutz für CFD- und Forex-Trader ist.“QTrade bietet neben dieser Verbesserung des Angebots vorteilhafte Neukundenaktionen, die aber auch für Bestandskunden gelten. Zudem können Trader die beiden Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 dauerhaft kostenlos nutzen. Weiterhin können die Kunden Eigenentwicklungen als Zusatz für ihren Handel nutzen.Darunter unter anderem der Order-Rechner, welcher transparent die jeweiligen Daten der Order und des gewünschten Marktes zeigt, damit man sein Risiko vor Orderaufgabe bereits kennt. Des Weiteren bietet QTrade mittels der ActionLines und des Zeitstopps innovatives Trading aus dem Chart durch Trendlinien. Testen Sie uns und unseren Service noch heute auf einem kostenlosen Demokonto!QTrade ist ein international tätiger CFD- und Forex Broker, der als solcher Geschäfte vermittelt. Das Unternehmen ist Inhaberin der Erlaubnis nach §32 Kreditwesengesetz (KWG) für die Anlagevermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG und die Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG. Im Gegensatz zu den meisten anderen Konkurrenten haben wir unseren Sitz in Deutschland (München). Testen Sie uns und unsere Plattformen noch heute unter www.qtrade.de