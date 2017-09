Optimiert für effiziente und homogene Arbeitsabläufe

Als der Spezialist für ergonomische Montagearbeitsplätze profiliert sich die OTTOKIND GmbH & Co. KG (Gummersbach) einmal mehr anlässlich der Fachmesse Motek in Stuttgart. Der Hersteller von Betriebseinrichtungen stellt die multi-Serie mit dem Arbeitstisch multi4motion und dem Schwerlasttisch multi4power in den Mittelpunkt seiner Präsentation.„Seit der Motek 2016 haben wir intensiv an wesentlichen Details gearbeitet" erläutert Lutz A. Schneppendahl, Geschäftsführer des Unternehmens. "Mit unserer multi-Serie können wir deshalb jetzt nahezu jede Option bieten. Wir nennen das ganz treffend individualisierte Serie.“ Für ihn und die Ingenieure in Gummersbach sind effiziente und homogene Arbeitsabläufe beim Kunden bei zugleich schneller Verfügbarkeit und vorteilhaften Kosten die oberste Maxime in der Entwicklung gewesen.Für komplexe Montagearbeiten eignet sich ideal der Tisch multi4motion. Er ist mit bis zu 400 Kilogramm belastbar und lässt sich hervorragend auf unterschiedlichste Anforderungen ausrichten. Rückseitige Aufbauten sind bis 1,25 Meter problemlos machbar. Greifschalen und Ablageböden sind auf maximale Lagerkapazität optimiert. Alles geht: Angefangen von LED-Leuchten zur punktgenauen Ausleuchtung, Anschlüssen für Strom und Druckluft an Federzügen, über eine integrierte Waage, Memory-Taster für vier Tischhöhen, bis hin zu Computerhalter, Schwenkarm für einen Monitor und eine Tastaturaufnahme sowie Hängeschubladen. Sämtliche Aufbauten sind mit der Tischplatte in der Höhe verfahrbar.Wahlweise auf 1.000 oder 2.000 Kilogramm dynamische Belastbarkeit ist multi4power, der Schwerlasttisch der multi-Serie, ausgelegt. Zudem sind alle Optionen zur Werkzeugbereitstellung, für den Materialfluss und zur Beleuchtung gegeben. Ausgestattet mit Sicherheit gewährleistenden Spindelmotoren kann die Höhe der Arbeitsplatte zwischen 710 und 1080 Millimeter angepasst werden. Das erlaubt besonders rücken- und gelenkschonendes Arbeiten.Eine Neuheit von OTTOKIND auf der Motek ist der Schrank IQ-Locker, der beispielsweise mit Ladestationen für Mobiltelefone oder Notebooks ausgestattet ist.Die Weltleitmesse Motek – Fachmesse für Produktions- und Montageautomation – findet vom 9. bis 12. Oktober 2017 in Stuttgart statt. Besucher finden OTTOKIND in Halle 4, Stand 4512. Weitere Infos www.otto-kind.de Über die OTTOKIND GmbH & Co. KGDie OTTOKIND GmbH & Co. KG versteht sich als ganzheitlicher Lösungsanbieter für Betriebseinrichtungen.1901 gegründet, produziert das Unternehmen in Gummersbach heute auf mehr als 21.000 Quadratmetern neben den Betriebseinrichtungen von der Kleideraufbewahrung bis zur verketteten Montagelinie auch Ladeneinrichtungssysteme. Gut 30.000 Aufträge werden hier jährlich realisiert. Je nach Erfordernis vom ersten Entwurf bis zur Montage am Einsatzort.Mit über 250 Mitarbeitern ist OTTOKIND in Deutschland sowie mit Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in den Niederlanden, Österreich, Rumänien, der Schweiz und Frankreich aktiv.



Bildinformation: Die Stahlgruber GmbH, einer der wichtigsten Partner der Kfz-Werkstätten in Europa, hat ihr Logistikzentrum in Sulzbach komplett mit Pack- und Montagetischen der multi-Serie von OTTOKIND ausgestattet. Foto: OTTOKIND