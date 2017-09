Neuerscheinung: Wunderbar

Bonn – Redner, Moderatoren, Speaker und alle, die ein großes Publikum fesseln wollen, brauchen dazu Impulse, die ihre Zuhörer gezielt aktivieren, entspannen, zum Lachen oder auch zum Nachdenken bringen. Die kreativen Bühnenprofis Margit Hertlein und Gaston Florin präsentieren mit „Wunderbar“ 120 wirksame Publikumsübungen aus ihrer Praxis. Das Buch ist soeben im Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare erschienen.Redner wissen, wie herausfordernd es ist, Key-Messages zu transportieren und den Spannungsbogen zu halten, wenn ihr Publikum bereits einen Sitzmarathon hinter sich hat. Die Querdenkerin Margit Hertlein und Bühnenkünstler Gaston Florin präsentieren nun in einem Sammelband eine vielseitige Auswahl wirksamer Publikumsübungen. Redner können damit ihre Zuhörer auf eine Erlebnisreise mitnehmen, die aus Teilnehmern Teilnehmende macht. Mit Impulsen, welche die verschiedenen Sinne einbeziehen, Aha-Momente auslösen, Körper und Geist aktivieren oder zur Ruhe kommen lassen und die Meinungsabfragen auf ganz neue Weise gestalten, unterhalten sie ein Publikum, das dadurch wunderbar konzentriert und neugierig ist.In die Sammlung führen Beiträge ein, die den Nutzen von Interaktion begründen und Voraussetzungen nennen: Was sollte bei den verschiedensten Bühnen- und Raumsettings beachtet werden? Was ist wichtig für die innere Haltung des Sprechenden und einen guten Draht zwischen Redner und Publikum? Eine Übersicht aller Publikumsübungen, die nach verschiedenen Kriterien gegliedert ist, hilft dann, aus der großen Auswahl an Übungen die richtigen Impulse für den eigenen Bedarf zu finden.Das erste Kapitel beschäftigt sich mit Vorbereitung und Start und verschiedensten Möglichkeiten, das Kennenlernen überraschend zu gestalten, die Teilnehmer „wachzurütteln“, Gruppen mal anders einzuteilen und Abfragen oder Applaus zu gestalten. Im zweiten Kapitel „Immer und jederzeit“, erzeugen Übungen wie „Die Welt mit anderen Augen sehen“ einen Aha-Effekt, der dem Publikum zum Beispiel vor Augen führt, wie schwer es ist, die „Sichtweise“ eines anderen anzunehmen. Weitere Impulse wie „Der verrückte Verkehrspolizist“ unterstützen die Konzentrationsfähigkeit und lockern die Zuschauer auf. Im dritten Kapitel werden Übungen vorgestellt, die sich besonders vor und nach der Pause eignen und das letzte Kapitel ergänzt besondere Ideen für den Abschluss einer Präsentation.Als Leser-Service stehen Käufern des Buches Arbeitshilfen zu den im Buch dargestellten Methoden zur Verfügung sowie Videoclips, in denen ausgewählte Übungen wie die „Flintstones“ oder „Slow-Motion-Prügelei“ in Aktion gezeigt werden.Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: www.managerseminare.de/tb/tb-11960 Margit Hertlein, Gaston Florin: Wunderbar. 120 interaktive Publikumsübungen für Rednerinnen, Speaker, Präsentatorinnen und Moderatoren auf der Bühne. managerSeminare, Bonn 2017, kt., 288 S., ISBN 978-3-95891-033-1, 49,90 Euro



Bildinformation: managerSeminare