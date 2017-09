List & Label 23 kommt

Konstanz, 07.09.2017 – Softwarehersteller combit wird voraussichtlich Ende Oktober Version23 des Reporting Tools List & Label releasen. Die neue Version bringt wichtige Neuerungenfür Anwender und Softwareentwickler mit. Der bisher separat erhältliche combit ReportServer wird in die Enterprise Edition aufgenommen. Ohne zusätzliche Lizenzkosten könnenEntwickler so eine browserbasierte Reporting Anwendung out-of-the-box mit ihrer Applikationan die Kunden weitergeben. Einen ordentlichen Performanceschub spüren sollen dieAnwender. "Vor allem über die Geschwindigkeitssteigerungen beim Starten des Designersund beim Druck der Berichte werden sich die Anwender sehr freuen", ist sichGeschäftsführer und List & Label Entwicklungsleiter Jochen Bartlau sicher. Die weiterenNeuerungen für Webentwickler beinhalten beispielsweise einen in allen modernen Browsernfunktionierenden Ad-hoc Designer, mit dem Anwender ganz schnell und unkompliziertBerichte designen. Jederzeit kann dabei zum umfangreicheren Web Designer gewechseltwerden. Daten aus unterschiedlichen Quellen lassen sich nun relational verknüpfen. Sowerden dateibasierte Formate wie CSV mit Datenbanken verbunden.Auch der Designer wurde aktualisiert: Ringdiagramme können nun mehrere Datenreihen alsineinander liegende Ringe darstellen. Außerdem lassen sich Kreis- oder Ringdiagramme alsTeilstück darstellen. SVG Grafiken können jetzt direkt im Designer platziert werden. Auch derSVG Export wurde umfangreich überarbeitet und optimiert.Über diese und zahlreiche weitere Neuerungen in Version 23 informiert combit derzeitausführlich im Entwicklerblog: