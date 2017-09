MANDARIN MEDIEN veranstaltet zweiten â€žRecruiting Stammtisch der TOP ARBEITGEBERâ€œ

Am 06. 09. 2017 fand der zweite Recruiting Stammtisch der TOP ARBEITGEBER im Datenverarbeitungszentrum M-V GmbH (DVZ) in Schwerin statt. Unter dem Motto „Gemeinsam Fachkräfte finden“ hat die Digitalagentur MANDARIN MEDIEN die Veranstaltungsreihe im Mai 2017 initiiert. Der Recruiting Stammtisch wird quartalsweise bei unterschiedlichen „Gastgebern“ ausgerichtet. Teilnehmer sind Entscheider und Personaler unterschiedlichster Unternehmen. Das gemeinsame Ziel der TOP ARBEITGEBER aus Mecklenburg-Vorpommern heißt: Neue digitale Recruiting-Lösungen für den wachsenden Personalengpass zu finden.Der dritte Stammtisch, mit der Themenstellung „Employer Branding“, ist für Januar 2018 geplant.Im Mittelpunkt des zweiten Termins standen Social Recruiting und Active Sourcing. Norbert Spangenberg, Leiter Personal und Compliance beim DVZ, führte in die Veranstaltung ein. Er gab einen Überblick in den Status quo der Recruiting-Aktivitäten seiner Abteilung und skizzierte die Candidate Journey, die ein Bewerber aktuell bei ihnen durchläuft. Als DVZ-Fachmann für Active Sourcing verdeutlichte Rico Wittmann anschließend die wachsenden Herausforderungen der Personalgewinnung und zeichnete ein Bild seiner täglichen Arbeit in den sozialen Netzwerken. MANDARIN-Speaker Nils Heilmann schloss die Vortragsreihe mit einer kurzen Präsentation über Social Recruiting und einigen Best-Practice-Beispielen ab. Im Anschluss erhielten die Teilnehmer in vier „Mini- Workshops“ tiefergehende Einblicke ins Thema Social-Media-Strategie und die Möglichkeiten von Facebook, Instagram und XING. „Wir freuen uns enorm, dass sich bereits beim zweiten Termin die Teilnehmerzahl verdoppelt hat. Die Bandbreite an Unternehmen und Branchen, die bei unserem Stammtisch vertreten sind, unterstreicht die Bedeutung der Themen Personalsuche und - gewinnung für die regionale Wirtschaft. “ zog Kevin Friedersdorf, Geschäftsführer von MANDARIN MEDIEN, als Fazit des Abends.Hintergrund der Initiative ist, dass zahlreiche Unternehmen in Mecklenburg- Vorpommern branchenübergreifend vor der wachsenden Herausforderung stehen, leere Stellen mit fähigem Personal zu besetzen. Der neue Stammtisch soll Lösungen aufzeigen und helfen, innovative Wege im Recruiting zu gehen.MANDARIN MEDIEN ist Initiator und Schirmherr der Veranstaltungsreihe „Recruiting Stammtisch der TOP ARBEITGEBER. “ Die Digitalagentur mit Sitz in Schwerin und Hamburg wurde 2002 gegründet. Die Agentur bietet einfache Lösungen und hochwertige Dienstleistungen für alle digitalen Herausforderungen an. Fast 50 Macher, Nerds und Kreative arbeiten dabei unter dem MANDARIN-Motto: Messbar mehr Erfolg.



Bildinformation: Networking auf dem Stammtisch