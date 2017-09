area30 Löhne 2017: Oranier Küchentechnik liefert alle Zutaten für die perfekte Küche

Zur diesjährigen area30 liefert ORANIER alle Zutaten für die perfekte Küche. Neben Geschirrspülern und Gefrier-Kombinationen stehen dabei das Kochen und Backen im Mittelpunkt. Da ist zum einen die neue Backofen-Linie. Die Modelle zeichnen sich durch einen extragroßen Backraum mit einem Volumen von 73 Litern aus. So bieten sich dem Verbraucher jetzt sechs Einschub-Ebenen. Darüber hinaus beeindruckt das vollautomatische Top-Modell EBP 9884 12, das der Energie-Effizienzklasse A+ zugeordnet ist, nicht nur mit seinen Programmen zum Niedertemperaturgaren, sondern auch durch die umfassende Rezept-Menü-Führung.Neben den großen Backöfen punkten ebenfalls die 45er Kompakt-Geräte. Wie die KMH 9803 12, eine Heißluft-Mikrowellen-Grill-Kombination mit 1.000 Watt Mikrowellen-Leistung. Abgerundet wird das Sortiment durch den Dampfgarer EDG 9808 12 mit elf verschiedenen Programmen für Fleisch, Fisch, Gemüse und Beilagen. Diese können zeitgleich auf zwei Ebenen schonend zubereitet werden.Kopffrei-Hauben für Frischluft-FansZudem sorgt ORANIER mit seinem Dunstabzugshauben-Quartett der Extraklasse für frischen Wind. CLARIO, DAVARA, OPAL und ALEA überzeugen sowohl in puncto Technik als auch beim Design. Hier trifft stilvolle Eleganz auf klare Funktionalität. Dank hocheffizienter Motoren und einer strömungsoptimierten Konstruktion konnte der Geräuschpegel auf Flüster-Niveau gesenkt werden. Ausgezeichnet ist auch die Energie-Effizienz. Liegt CLARIO in der Klasse B, brillieren die übrigen mit der Effizienzklasse A, die zudem auch den hohen Fettabscheidegrad B bis zu 95 Prozent erzielen. Alle vier Modelle können optional mit einem regenerativen Profi-Aktivkohle-Filter ausgestattet werden, der sich bis zu fünfmal in der Spülmaschine regenerieren lässt.FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug in 60 cm BreiteModernes Kochen mit Induktion, der Abzug hinter dem Kochfeld, die Ökologie fest im Griff und das alles auf engstem Raum - so lässt sich der neue, nur 60 cm breite Newcomer von ORANIER beschreiben. Eigenschaften, die besonders von jungen Paaren und urbanen Singles gewünscht werden. Genau dafür wurde das platzoptimierte Kochfeld mit integrierter Abzugsfunktion und regenerativem Profi-Aktivkohlefilter entwickelt, das diesen Ansprüchen gerecht wird und noch in der kleinsten Küche Platz findet - und Platz schafft. Der einzigartige Kochfeldabzug punktet mit einer Fettabscheidung von über 95 Prozent, einer geringen Lautstärke sowie der Energie-Effizienzklasse A.Vakuumier-Schublade mit Marinade-Booster zum Top-PreisMit der Vakuumier-Schublade VKS 9805 12 rundet ORANIER sein Produktangebot für den ambitionierten Hobbykoch ab. Der Vakuumierer ist perfekt zum Portionieren und Konservieren von Speisen und Lebensmitteln. Ein Trend, der immer mehr Verbraucher überzeugt und dem Handel ein Umsatzplus verspricht. Hier liegt der Preis rund 20 Prozent unter vergleichbaren Angeboten, was einen klaren Kaufanreiz schafft.Hinzu kommt, dass das Vakuumieren auch das Garen im Wasserbad ermöglicht. Wie in der Sterneküche werden hier anspruchsvolle Gerichte zunächst eingeschweißt und dann auf Niedertemperatur gegart. Die Vakuumier-Schublade verfügt zusätzlich über einen speziellen Marinade-Booster, der in nur fünf Minuten Fleisch zu einem besonderen Geschmackserlebnis macht.Exklusive Einblicke in das breite Sortiment bieten sich den Fachbesuchern vom 16. bis 21. September 2017 auf der area30, wo sich das Team von ORANIER schon auf ihren Besuch freut. Mehr unter www.oranier.com und www.area-30.de



