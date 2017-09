VIA stellt neue VPai Slide 360°-Videokamera-Plattform vor

Hochintegrierte Lösung beschleunigt die Markteinführung von iPhone®-kompatiblen GerätenTaipeh (Taiwan), 12. September 2017 - VIA Technologies, Inc. stellte heute seine schlüsselfertige VPai Slide 360-Videokamera-Plattformlösung vor.VPai Slide bietet eine serienreife iPhone®-kompatible Lösung für Unternehmen, die in dem schnell wachsenden Markt für Panorama-Kameras Fuß fassen möchten. Die Plattform kombiniert einen schlanken und stilvollen Formfaktor mit einer benutzerfreundlichen Software-App, die eine Vielfalt an Funktionen für lebendige Video-und Bildaufnahmen sowie die Gestaltung und das Teilen der Inhalte in Echtzeit bietet. Darüber hinaus ist das Gerät in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich und kann auch anderweitig individuell angepasst werden.Die VPai Slide Plattform nimmt 360-Grad-Fotos und Videos mit einer Auflösung von bis zu 5 Megapixel auf, verfügt über einen integrierten Anschluss für Blitzlicht sowie dedizierte Akkus und Speicher. Ihr modularer Aufbau macht es einfach, Bilder und Videos zu schießen, wann immer die Nutzer die Inspiration überkommt - egal, ob das Gerät mit dem iPhone verbunden, auf einem Stativ befestigt ist oder in der Hand gehalten wird.Die VPai Slide Software App bietet eine Vielfalt an Funktionen für Video-und Bildaufnahmen sowie die Gestaltung und das Teilen der Inhalte in Echtzeit:- Aufnahme-Modi: Panorama, Asteroid, Crystal Ball und Virtuell Reality- Filter: Zwölf Farbfilter, um geschossene Aufnahmen in der App vorher anzusehen oder zu bearbeiten, einschließlich eines Schwarz-Weiß-Filters, einer Reihe von Retusche-Tools zur Bearbeitung von "Schönheitsfehlern" bei Nahaufnahmen von Personen und dem Skelton-Filter, der das Bild in eine skizzenähnliche Zeichnung verwandelt.- Speicherplatz: Benutzer können über die VPai-Sharing-Plattform ihre Fotos und Videos in die VPai-Cloud hochladen, um sie mit anderen Mitgliedern der VPai-Community zu teilen.- Zeitraffer: Mit dieser Funktion können Benutzer eine ganz neue Dimension der 360° Aufnahmen erforschen, indem sie Zeitraffer-Videos erstellen.- Bildschirmaufnahme: Benutzer können Screenshots direkt in der App machen, um Asteroid- und Crystal Ball-Ansichten von 360°-Bildern über jede Social-Plattform, von Pinterest über Instagram bis hin zu Google+ und Twitter, zu teilen.- Live Streaming: Nutzer können ihre 360°-Videos direkt auf führende Social Media Netzwerke wie Facebook, YouTube und Weibo live übertragen."Einmal mehr erweitert VIA die Grenzen der ultra-portablen 360-Grad-Kamera-Innovation mit der VPai Slide", erklärt Richard Brown, Vice President International Marketing, VIA Technologies, Inc. "Die hochintegrierte Plattform ermöglicht einen schnellen Einstieg in diesen rasch wachsenden neuen Markt."Zusätzliche Informationen über die Vpai Plattform finden Sie unter: www.720vpai.com/ Sie ist ab sofort erhältlich.Bildmaterial zu dieser Pressemeldung finden Sie unter: www.viagallery.com/720-vpai/



Bildinformation: Die neue VPai Slide 360°-Videokamera-Plattform (Bildquelle: © VIA Technologies)