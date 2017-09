Gründerinitiative Deutschland startet auf der StartupCon

Köln, 12. September 2017 - Erneut findet am 11. Oktober Europas größte Tageskonferenz für Existenzgründer StartupCon in der Lanxess-Arena in Köln statt. Ab 09:00 Uhr haben Besucher unter anderem die Möglichkeit, ihr berufliches Netzwerk auszubauen, Investoren zu treffen und an verschiedenen Workshops wie auch Vorträgen teilzunehmen. Wie im letzten Jahr zählt der Mitbegründer der Gründerinitiative "Deutschland startet" Ingo Rakemann zu den Referenten.Das Programm auf der StartupConNeben 30 Workshops, 20 Table Talks, vier Virtual-Reality-Kinos sowie einem Hackathon finden mit der StartupCity Cologne und der StartupExpo zwei Großveranstaltungen an diesem Tag in der Arena statt. Zudem bekommen drei Start-ups die Möglichkeit, am 11. Mai 2018 an einem internationalen Pitch in den USA teilzunehmen und einen 1-Million-Dollar-Investitionspreis zu gewinnen. Parallel dazu wird auf der Start-upCon ein Bühnenprogramm mit rund 200 Referenten veranstaltet. Investoren und Existenzgründer aus der ganzen Welt halten verschiedene Vorträge, auch über ihre Erfolgsgeschichten.Vortrag zum Thema FördergelderEiner der Referenten ist Ingo Rakemann, Mitbegründer der Existenzgründer-Initiative "Deutschland startet", der über das Thema Fördergelder referieren wird. Frei nach dem Motto "Fördergelder machen dich nicht erfolgreich, aber bringen dich einen Schritt weiter." wird er in seinem Vortrag auf verschiedene Förderprogramme eingehen, die je nach Bundesland und persönlicher Situation bei der Existenzgründung und den frühen Start-up-Phasen beansprucht werden können.Unter folgender Internetadresse kann kurz vor Beginn des Events der genaue Zeit- und Raumplan eingesehen werden:PressekontaktAnna Lena SchmidtEWD Expertennetzwerk Deutschland GmbHGoltsteinstraße 28-3050968 KölnTelefon 0221 - 2 221 51 20Telefax 0221 - 2 221 51 29E-Mail redaktion@deutschland-startet.deWebsite www.deutschland-startet.de/



Bildinformation: Initiator der Existenzgründerinitiative Deutschland startet