Asahi Kasei plant den Bau einer neuen Produktionsanlage für Kunststoff Compounds in China

Düsseldorf, 12. September 2017 - Asahi Kasei (China) Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft der Asahi Kasei Corp. (Japan), wird eine neue Produktionsanlage für Kunststoff Compounds in Changshu, Provinz Jiangsu, errichten. Produktions- und Vertriebsstandorte für Compounds von Asahi Kasei befinden sich aktuell in Japan, China, Thailand, Singapur, den USA, Mexiko und Deutschland.Die neue Anlage in China stärkt die nachhaltige globale Lieferfähigkeit, deckt die wachsende Nachfrage in China und ist eine Antwort auf die den gestiegenen Kundenanforderungen vor Ort. Asahi Kasei wird zudem weitere Möglichkeiten zur Optimierung des Produktionsnetzwerkes für die Herstellung von Kunststoff Compounds in China prüfen, auch Lohncompoundierung ist eine mögliche Option.Gemäß der mittelfristig angelegten Management-Initiative "Cs for Tomorrow 2018", verfolgt Asahi Kasei eine strategisch ausgerichtete globale Expansion des Hochleistungskunststoffgeschäftes mit Fokus auf Automobilanwendungen. Die Automobilproduktion hat 2016 ein neues Rekordhoch in China erreicht und wird Prognosen zufolge weiterhin erheblich steigen. Erhöhtes Umweltbewusstsein und verschärfte Umweltauflagen sorgen für zusätzlichen Nachfrageanstieg, da das Gewicht von Fahrzeugen durch den Ersatz von Metallteilen durch Komponenten aus Kunststoff deutlich gesenkt werden kann.Das Unternehmen wird weiterhin stetig Hochleistungsprodukte bester Qualität entwickeln, um die entsprechende Nachfrage decken zu können und gleichzeitig fokussiert Maßnahmen zur Steigerung der globalen Lieferinfrastruktur verfolgen.Fakten zur neuen AnlageName des Unternehmens:Asahi Kasei Plastics (Changshu) Co., Ltd.Präsident:Ichiro ToshimitsuEigentümer:zu 100 % im Besitz von Asahi Kasei (China) Co., Ltd.Standort:Advanced Materials Industrial Park, Changshu, Provinz Jiangsu, ChinaKapazität:28.000 Tonnen/JahrHauptprodukte:Thermylene™ PP, Leona™ PA66 und weitere CompoundsGeplante Inbetriebnahme:Anfang 2020Über Asahi KaseiDie Asahi Kasei Corporation wurde 1922 in Japan gegründet und ist einer der führenden diversifizierten Konzerne mit den Geschäftsbereichen Material, Homes und HealthCare. Mit seinen Wurzeln im Chemiesektor umfasst der Geschäftsbereich Materials technische Fasern & Textilien, petrochemische Produkte, Hochleistungskunststoffe, Hochleistungsmaterialien, Consumerprodukte, Batterieseparatoren und Produkte für die Elektro- und Elektronikindustrie. Der Geschäftsbereich Homes beliefert den japanischen Markt mit Häusern und Baumaterialien. HealthCare als Geschäftsbereich umfasst pharmazeutische Produkte, Medizingeräte und Systeme für die medizinische Akutversorgung. Mit mehr als 30 000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt beliefert die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern. "Creating for Tomorrow", diesem Unternehmensleitbild von Asahi Kasei folgen alle Geschäftsbereiche und arbeiten gemeinsam an einer lebenswerten Umwelt für Menschen weltweit. Asahi Kasei Europe GmbH nahm am 1. April 2016 die Geschäftstätigkeit auf, um die Aktivitäten in Europa auszuweiten. Als Holdinggesellschaft ist Asahi Kasei Europe vorwiegend auf die Automobilindustrie ausgerichtet.Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:UnternehmenskontaktAsahi Kasei Europe GmbHSarah CollisiAm Seestern 440547DüsseldorfTelefon: +49 (0)211 8822 030E-Mail:info@asahi-kasei.euPressekontaktfinancial relations GmbHHenning KüllLouisenstraße 9761348 Bad HomburgTelefon: +49 (0) 6172 27159 12Mobil: +49 (0) 175 903 42 29E-Mail: h.kuell@financial-relations.de