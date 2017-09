ERDINGER Alkoholfrei bleibt Partner des Biathlon-Sports

Die Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu setzt ihr langjähriges Engagement im Biathlon fort. So sind die traditionsreiche Brauerei und die Wintersportart Nummer 1 seit fast zehn Jahren eng miteinander verbunden. Und auch zukünftig wird der isotonische Durstlöscher ERDINGER Alkoholfrei für die Regeneration beim BMW IBU Weltcup Biathlon sorgen."ERDINGER Alkoholfrei und Biathlon gehören einfach zusammen. Daher freuen wir uns, dass wir weiterhin Teil der Biathlon-Familie sind. Als Publikumsmagnet bietet der Sport die idealen Voraussetzungen, um unsere Marke emotional beim Zuschauer zu verankern", so Werner Brombach, Inhaber der Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu."Mit ERDINGER Weißbräu haben wir einen starken und zuverlässigen Partner, der perfekt zum Biathlonsport passt. Gemeinsam werden wir alles daran setzen, weiterhin die Massen zu begeistern", betont Michael Witta von Infront, dem Vermarkter der Internationalen Biathlon Union.Für das Team ERDINGER Alkoholfrei treten aktuell Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Simon Schempp, Erik Lesser und der Südtiroler Lukas Hofer als aktive Athleten im Weltcup an. Zudem stehen die früheren Spitzensportler und heutigen ERDINGER Alkoholfrei-Markenbotschafter Magdalena Neuner, Michael Greis sowie Andreas Birnbacher mit ihren sympathischen Auftritten für die Erfolgsgeschichte der Marke und des Biathlonsports gleichermaßen.Mit dem Engagement im Biathlon untermauert die Brauerei aus dem oberbayerischen Erding auch ihren internationalen Anspruch. Der Weltcup-Zirkus macht in der neuen Saison Halt in Schweden (Östersund), Österreich (Hochfilzen), Frankreich (Annecy-Le Grand Bornand), Italien (Antholz), Finnland (Kontiolathi), Norwegen (Oslo) und in Russland (Tyumen). Genug Gelegenheiten vor Ort für den Botschafter bayerischer Lebensfreude und Gastlichkeit, seine bestehenden Kundenbeziehungen zu festigen und neue Freunde zu gewinnen. Nicht umsonst ist ERDINGER Weißbier auch im Ausland die beliebteste Weißbiermarke.



Bildinformation: v.l. Stefan Krauß (Infront), Werner Brombach (ERDINGER Weißbräu), Michael Witta (Infront)