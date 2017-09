VIP-Event vermittelt Expertenwissen rund um Print & Publishing

callas software lädt gemeinsam mit axaio und Four Pees zu einem VIP-Event für Print & Publishing ein. Dieses findet vom 6. bis 8. November 2017 in Wien statt. Während der ersten beiden Tage erhalten Teilnehmer in zahlreichen Vorträgen detailliertes Wissen unter anderem zu Neuheiten aus der Welt der PDF-Standards und zur callas pdfToolbox. Zusätzlich finden am 8. November Intensivtrainings zu konkreten Fragestellungen statt, die die Teilnehmer definieren.Die Agenda mit tiefgreifenden Präsentationen adressiert vor allem technisch versierte Anwender aus der Print-, Publishing- und Verpackungsindustrie. So werden beispielsweise spezielle Funktionen für das Farbmanagement von pdfToolbox vorgestellt oder Hintergrundinformationen sowie Tipps und Tricks zur Verwendung von Fonts in PDF. Außerdem erhalten die Teilnehmer umfassende Informationen über aktuelle Entwicklungen rund um PDF/A, PDF 2.0 und PDF/X-6. In weiteren Sessions geben die Referenten einen Ausblick auf die bevorstehenden Versionen 9.4 und 10 von pdfToolbox. Neben den Vorträgen haben die Teilnehmer ausreichend Gelegenheit, sich mit anderen Teilnehmern oder den Gastgebern auszutauschen.Am dritten Tag vermitteln die Experten im Rahmen von praxisnahen Schulungen Anwendungsmöglichkeiten der callas-Softwareprodukte und gehen dabei auf individuelle Fragen ein, die die Teilnehmer im Vorfeld mitteilen.Weitere Informationen und Anmeldung: