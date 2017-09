GöHv-Verbundunternehmen erneut in München

Nachdem das Verbundunternehmen der Göttinger Hausverwaltung, die ProImmobilia GmbH, in den vergangenen beiden Jahren mit durchweg positiven Eindrücken von der Expo Real in München zurückgekehrt ist, stand für den bundesweit tätigen Immobilienverwalter fest: Auch 2017 werden wir uns auf der Internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen präsentieren. „Vom 4. bis zum 6. Oktober sind wir wieder am Stand A 1.130 gemeinsam mit dem IVD – dem Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen – vertreten. Dort stellen wir das Portfolio unseres Unternehmens vor, zu dem seit einiger Zeit auch die Marken home2feel und immo2stay gehören“, erklärt ProImmobilia-Geschäftsführer Christian Rathei.Mit home2feel und immo2stay sind zwei starke Marken vertretenBei home2feel handelt es sich um ein innovatives Dienstleistungsportal, das sich dem Schwerpunktthema Micro-Living bzw. Studentisches Wohnen widmet. Das Konzept richtet sich an Studierende, gut verdienende Singles und Young Professionals. Unter www.home2feel.de finden sie nicht nur exklusiven Wohnraum, der praktischen Nutzen mit modernen Ansprüchen verbindet, sondern auch nützliche Service-Pakete mit zahlreichen Utensilien für die eigene Wohnung.Die GöHv-Marke immo2stay bündelt die Kompetenzen beider Unternehmen im Bereich des Immobilienverkaufs und bietet unter www.immo2stay.de unter anderem eine praktische Immobiliensuche, um Wohnungs- und Immobiliensuchenden effizient zu Ihrer Wunschimmobilie als Kapitalanlage zur Eigennutzung zu verhelfen. „Unsere beiden Marken, aber auch weitere Leistungen unseres Unternehmens dürften vor allem potentielle Investoren und Geschäftspartner auf der Expo Real interessieren. Daher freuen wir uns jetzt schon darauf, zahlreiche neue Kontakte zu schließen. Bei fast 40.000 Messeteilnehmern aus 77 Ländern allein im vergangenen Jahr sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder auf den einen oder anderen Interessenten treffen werden“, so Rathei.Autor: Göttinger Hausverwaltung



Bildinformation: Logo GöHv