Neuheit von MediaScreen GmbH

München, 07. September 2017. MediaScreen www.mediascreen.de präsentiert sein neuestes OLED Display Präsentationssystem für ästhetisch anspruchsvolle Kommunikations- und Entertainment Anwendungen.Die auf einem nahezu papierdünnen 55 Zoll OLED Wallpaper Display basierende ORGANIC DESIGN OLED STELE begeistert durch hervorragende Bildqualität und fließende organische Formen, realisiert durch einen in der Medientechnikwelt bis dato einzigartigen Materialmix.Der für den Korpus eingesetzte Corian® Kompositwerkstoff bietet maximale Steifigkeit bei gleichzeitig minimaler Materialstärke, und ermöglicht es so die spezifische Formensprache der ultradünnen OLED Displays aufzunehmen und als Gesamtsystem umzusetzen. Das Material ist vollständig durchgefärbt, und mit seiner robusten und pflegeleichten Oberfläche daher bestens für den Einsatz im öffentlichen Raum geeignet.Ein leistungsfähiger Mediaplayer zur Darstellung von Fotos, Videos und Animationen ist im Stelenfuß integriert.Neben enormen Kontrasten, lebendigen Farben und tiefsten Schwarzwerten beeindruckt das OLED Display durch den nur 5 mm dünnen Aufbau und den praktisch uneingeschränkten Betrachtungswinkel.Helligkeits-, Kontrast- oder Farbveränderungen bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln gehören damit der Vergangenheit an. Erstmals wird eine Bildqualität erreicht, die durchaus mit Hochglanzdrucken vergleichbar ist und sich somit harmonisch in stilvolle Umgebungen wie Hotellobbys, Foyers, Kaufhäuser und Showrooms einfügt.Die primären Einsatzbereiche der ORGANIC DESIGN OLED STELE liegen in der Präsentation von hochwertig gestalteten Inhalten in ästhetisch anspruchsvollen Umgebungen - auf eine Touchfunktionalität wird seitens MediaScreen hierbei bewusst verzichtet.Die ORGANIC DESIGN OLED STELEN werden in Kleinserien gefertigt, so dass Farbgebung und Form je nach Kundenwunsch variiert werden können.Die neue ORGANIC DESIGN OLED STELE kann ab sofort bei MediaScreen www.mediascreen.de bestellt werden.Eckdaten:-Display Diagonale: 55" / 140 cm-Display Auflösung: 1.920 x 1.080-Display Helligkeit: 100/400 nit-Display Format: 16:9-Display Kontrast: 100.000:1-Betrachtungswinkel: 178° x 178°-Integrierter Mediaplayer-Ultra dünnes OLED HD Display mit nur 5 mm Bautiefe-Perfekte Schwarzwerte und lebendige Farben-Perfektes Bild aus jedem Betrachtungswinkel-Elegante, robuste und standfeste Design Stele-Stelen-Korpus aus durchgefärbtem CORIAN®-Systemabmessungen (HxBxT): 2.300 x 880 x 450 mmWeitere Informationen unter: www.mediascreen.de/de/content/organic-design-oled-stele-aus-corian%C2%AE-das-lebende-hochglanzposter



Bildinformation: Das lebende Hochglanzposter für anspruchsvolle Kommunikation (Bildquelle: MediaScreen GmbH)