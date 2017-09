Moroccanoil Academy Barcelona

Anfang September fand in der Moroccanoil Academy in Barcelona ein viertägiger Workshop mit Global Creative Ambassador Antonio Corral Calero statt. An dem Event nahmen 13 Kunden aus Deutschland sowie sieben aus der Schweiz teil.In dem zweiteiligen Workshop "Reinventing the Reel" mit Global Creative Ambassador Antonio Corral Calero ging es vor allem um die Neuinterpretation der Looks aus den 1920er bis 1970er Jahren. Die Teilnehmer lernten Hochsteck- und Föhntechniken, sowie ihre eigene Kreativität bei Stylingtechniken neu zu entfalten. Antonio ist als Botschafter der Marke Moroccanoil tätig und reist zu den internationalen Runway-Shows und Fashion Weeks. Er kreierte Looks für Carolina Herrera, Badgley Mischka, Just Cavalli, Rachel Zoe und Cushnie et Ochs."Die Kunden waren völlig begeistert von den neuen Trends, die Antonio mit seiner inspirierenden Art vermittelt hat. Viele neue Ideen sind gemeinsam im Team gewachsen und die Teilnehmer gehen nun mit neuer Motivation und Inspiration in ihre Salons zurück", so Marina Siems, Brandmanagerin Moroccanoil Deutschland/Österreich. "Da Antonio jetzt auf der Fashion Week ist, war auch dies ein Thema in unserer Runde. Er verkündete, dass er gerne zwei Personen aus dieser Gruppe auswählen und in sein Team auf der Fashion Week in London 2018 mit aufnehmen möchte. Das war natürlich sehr aufregend für alle und es hat uns sehr geehrt und beeindruckt."Den Abschluss des Programms bildete das Seminar "Business Builder" mit Patrica Molina, International Director of Brandmanager. Thema war die Verkaufsförderung und die authentische Repräsentation der Marke Moroccanoil im Salon.Für die optimale Kundenbetreuung waren Thorsten Kribber, Geschäftsführer Kribber International GmbH, Vanessa Zahner, Brandmanagerin Schweiz, Marina Siems, Brandmanagerin Deutschland/Österreich und Creative Design Team Educator Angelo Fraccica ebenso wie Alexander Thurner und Lothar Heine, stellvertretend für die Firma Gieseke Cosmetic International GmbH, vor Ort mit dabei.



Bildinformation: (Bildquelle: MOROCCANOIL)