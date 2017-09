LzLabs bietet den Software Defined Mainframe künftig auch über die PROFI AG an

Pressemitteilung von AxiCom

LzLabs ermöglicht es den Kunden der PROFI AG, ihre Legacy-Anwendungen auf offenen Systemen und der Cloud zu re-hosten





Mit dem LzLabs Software Defined Mainframe vermeiden Kunden und Interessenten der PROFI AG ihre hohen und wiederkehrenden Kosten für Mainframe-Software und -Hardware und schützen ihre enormen Investitionen in Legacy-Anwendungen, Daten- und Geschäftsprozesse. Damit wird die PROFI AG der wachsenden Nachfrage der Kunden nach Integration neuer Technologien mit dem Mainframe gerecht und hilft ihnen, ihre Geschäftsprozesse zukunftssicher zu machen.



Der PROFI AG fällt eine Schlüsselrolle bei der Einführung des SDM in Deutschland zu. Sie unterstützt Kunden und Interessenten im Rahmen des Migrationsprozesses und stellt ihnen den Service zur Verfügung, um ältere Mainframe-Anwendungen mithilfe der Lösungen von LzLabs auf offene Systeme und die Cloud zu transferieren.



Als einer der bedeutendsten Anbieter von IT-Lösungen für den deutschen Markt ist das Systemhaus in hohem Maße für die Fähigkeit in der Bereitstellung innovativer und zuverlässiger Technologien bekannt. Das Hinzufügen des SDM zum Service-Portfolio stärkt die Position der PROFI AG und hilft Kunden dabei, Geschäftsziele zu erreichen und sich auf zukünftige Anforderungen des Marktes vorzubereiten.

„Die Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden einen einzigartigen Weg zu bieten, um Mainframe-Anwendungen zu re-hosten. Der SDM hilft ihnen, die Kosten für Mainframe-Software und -Hardware zu senken und sich auf ihre eigentlichen Geschäftsfelder zu konzentrieren. Unsere Spezialisten verfügen über 30 Jahre Erfahrung in der Großrechnerumgebung. Sie haben ihr umfangreiches Know-how zur Zufriedenheit der Kunden in zahlreichen Projekten unter Beweis gestellt“, so Birgit König, Platform Sales Manager Mainframe, PROFI AG.



„Wir freuen uns, mit der PROFI AG in Deutschland zusammenzuarbeiten“, sagt Thilo Rockmann, Chairman und COO, LzLabs. „In ganz Europa beobachten wir ein wachsendes Bewusstsein für die zahlreichen Vorteile des Re-Hosting von bestehenden Mainframe-Anwendungen. Zusammen mit unseren Partnern verhelfen wir unseren Kunden und Interessenten zu erheblichen Kosteneinsparungen und bieten ihnen die Flexibilität, die sie von modernen Unternehmensplattformen erwarten können. Wir freuen uns sehr auf die Kooperation mit PROFI AG. Gemeinsam können wir die Mainframe-Anwendungen der Kunden flexibilisieren und eine moderne Plattform für Innovation bieten.“

Bildinformation: LzLabs bietet den Software Defined Mainframe künftig auch über die PROFI AG an

Über LzLabs

LzLabs ist ein Software-Unternehmen, das für Enterprise Computing-Kunden innovative Lösungen wie den Software Defined Mainframe entwickelt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Geschäftssitz in Zürich (Schweiz).



Über PROFI Engineering Systems AG

Die PROFI AG ist ein mittelständisches, inhabergeführtes und finanzkräftiges IT-Lösungshaus mit Hauptsitz in Darmstadt. Innovationskraft und Kundenorientierung sind wesentliche Säulen der Unternehmensstrategie. Seit über 30 Jahren unterstützt der IT-Dienstleister seine Kunden mit individuellen hochwertigen Lösungen zur Optimierung von IT-Prozessen und Systemlandschaften. Die PROFI AG begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation – von der Strategie über die Umsetzung bis zum Betrieb. Die erfahrenen Berater und Architekten beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Digitalisierung aller Geschäftsabläufe und Unternehmensbereiche im Kontext von bimodaler IT (traditionelle und agile IT-Prozesse), Industrie 4.0, Security, Cloud, Big Data, mobilen Lösungen, Social Media und SAP. Für Kunden übernimmt die PROFI AG Projektmanagement und Implementierung, einschließlich des Betriebs der Systeme und Plattformen. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. Die PROFI AG beschäftigt rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundesweit an 15 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten Systemhäusern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.



Über den Software Defined Mainframe

Der Software Defined Mainframe von LzLabs ermöglicht die Verarbeitung von vielen tausend Transaktionen pro Sekunde auf Linux- und Cloud-Infrastrukturen, während Unternehmensanforderungen im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Sicherheit eingehalten werden. Diese Software-Lösung ermöglicht eine genaue Nachbildung der primären Online-, Batch- und Datenbank-Umgebungen; sie bietet beispiellose Kompatibilität und hervorragende Performance, wodurch sich die IT-Kosten dramatisch reduzieren lassen.



Über Legacy Applications

Da heute immer noch über 70 Prozent aller geschäftlichen Transaktionen auf Großrechnersystemen ablaufen, sind Unternehmen von veralteten Software-Applikationen abhängig geworden, die sich hinter nicht mehr zeitgemäßen Application Programming Interfaces (APIs) verbergen. Bisher waren solche Unternehmen gezwungen, die Kompatibilität mit dem Großrechner aufzugeben, damit sie ihre alten Applikationen und Daten auf Linux oder in die Cloud verlagern konnten. Ein Verzicht auf Kompatibilität macht aber die Migration sehr schwierig, da wichtige Daten konvertiert und komplexe Anwendungen neu geschrieben oder neu kompiliert und in einer neuen Umgebung getestet werden müssen. Der Software Defined Mainframe von LzLabs schützt die Investitionen der Kunden in ihre Geschäftsprozesse, indem er Neukompilierungen von COBOL- und PL/1-Programmen, das Konvertieren von Daten und komplexe Tests überflüssig macht.



LzLabs entwickelte einen Managed Software-Container, der Unternehmen eine rentable Möglichkeit bietet, Applikationen von Großrechnern auf Linux-Rechner oder in private und Hybrid-Cloud-Umgebungen zu übertragen. Durch die Platzierung alter Applikationsprogramme in den Container werden die Kundenprogramme so verbessert, dass sie auf modernen Rechnern laufen können und jahrzehntealte APIs werden durch neuere und zeitgemäßere ersetzt.



Die Software-Lösung von LzLabs ermöglicht den Betrieb der Executable-Form alter Großrechner-Kundenprogramme ohne Änderungen und ohne Kompromisse bei der Performance in einer zeitgemäßen und kostengünstigen Rechenumgebung. Dabei können die Großrechner-Daten in ihren nativen Formaten geschrieben und gelesen werden. Diese neue Umgebung funktioniert, ohne dass es erforderlich ist, COBOL- oder PL/1-Applikationsprogramme neu zu kompilieren oder komplexe Veränderungen an der Betriebsumgebung der Unternehmen vorzunehmen.



LzLabs bietet den Software Defined Mainframe künftig auch über die PROFI AG an

