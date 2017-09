Kommunale 2017 - Bundesweite Fachmesse und Kongress mit Camelot

Am Mittwoch, den 18. und Donnerstag, den 19. Oktober findet die Kommunale 2017 im Messezentrum Nürnberg statt. Entscheider und Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung nutzen die aller zwei Jahre stattfindende Fachmesse, um sich über aktuelle und zukünftige Herausforderungen der öffentlichen Verwaltung, Stadtplanung und -entwicklung, Kommunaltechnik und kommunale IT sowie Energiewende und Investitions-Themen auszutauschen. Die Fachmesse fungiert als Marktplatz für Städte und Gemeinden, bei der sich etwa 5.000 Beschaffungsentscheider wie Bürgermeister, leitende Verwaltungsbeamte und Kämmerer treffen.Zu den rund 300 Ausstellern gehört im Oktober auch Leerstands-Experte Camelot, der in der Halle 9 am Stand Nr. 9-244 zu finden ist. Die Ansprechpartner am Messestand stehen den Besuchern für Fragen und Diskussionen zu den Themen innovatives Leerstandsmanagement, Zwischennutzungskonzepte, mobile Video-Baustellenüberwachung und individuelle Lösungen in der Verwaltungsorganisation zur Verfügung.+++ Leerstand-Bewachung durch Hauswächter +++Leerstehende Immobilien vor Werteverfall zu schützen, ist ein Spezialgebiet von Camelot. Risiken wie Vandalismus, Einbruch, Diebstahl und illegale Hausbesetzung begegnet das Unternehmen mit dem Konzept der Hauswächter: durch temporäre Nutzung sichern und bewachen Hauswächter die leer stehenden Gebäude. Zu den Leistungen der Hauswächter gehören unter anderem die regelmäßige Gebäudekontrolle und Meldung von Schäden und nötigen Reparaturen.Camelot-Experte Karsten Linde wird auf der Kommunale 2017 ausführlich auf das Thema Leerstandsschutz durch Zwischennutzung in seinem Vortrag "Sorgenfreier Leerstand - Wie Sie von intelligenter Zwischennutzung profitieren" am 19. Oktober um 12:00 Uhr eingehen.Die Akkreditierung für die Kommunale 2017 ist für Pressevertreter über die Website der Messe möglich: www.kommunale.de/de/presse/akkreditierung Weitere Informationen: www.cameloteurope.com Verwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten286 Wörter, 2.297 Zeichen mit LeerzeichenWeiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:



