Carsten Maschmeyer investiert in MySchleppApp – Deutschlands schnellste Pannenhilfe!

Was für ein fulminanter Abend für das junge Unternehmen MySchleppApp: In der gestrigen Folge der VOX-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ hat das Kölner Start-Up gleich zwei Beteiligungsangebote bekommen und sich für den Investor Carsten entschieden!Nach einem überzeugenden Pitch und angeregten Diskussionen wollten sowohl Frank Thelen als auch Carsten Maschmeyer investieren: Beide boten 125.000€ für 25% der Unternehmensanteile. Gründer-Geschäftsführer Frank Heck und Santosh Satschdeva hatten die Qual der Wahl: Sie gaben schließlich Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer, der gute Kontakte in die Automobilbranche pflegt, den Zuschlag.Frank Heck zeigt sich erfreut über das Vertrauen des Löwen:„Wir haben MySchlepp bis dato komplett alleine aufgebaut und unser Erspartes in das Unternehmen gesteckt. Daher freut es uns sehr, jetzt mit professioneller Unterstützung das Geschäft zu skalieren. Es ist ein Kampf David gegen Goliath und da hilft so ein starker und erfahrener Investor sehr.“Carsten Maschmeyer kommentiert: „Ich fand die Gründer von Anfang an sowohl sympathisch, als auch kompetent: Sie ergänzen sich mit ihren jeweiligen Schwerpunktbereichen perfekt und genau danach suche ich in einem Gründerduo. Zudem ist das Geschäftsmodell interessant und skalierbar: Die App bietet einen unglaublichen Mehrwert für Autofahrer und daher bin ich sicher, dass sich das Business in den kommenden Monaten sehr positiv entwickeln wird.“Die gestrige Sendung wurde von 2,71 Millionen Zuschauern verfolgt und dies bekam auch MySchleppApp zu spüren. Santosh Satschdeva: „Es war unglaublich, wie viel Feedback wir ab Minute 1 unseres Pitches bekamen. Anscheinend haben mit der Debatte um die Qualität und den Service vieler Automobilclubs in das Herz vieler Autobesitzer getroffen. Wir hatten allein in 20 Minuten 90.000 Unique User auf der Webseite und bis spät in die Nacht wurde die App heruntergeladen. Wir sind von dem Erfolg überwältigt!“Mehr Informationen gibt es unter http// www.myschleppapp.de



Bildinformation: MySchleppApp