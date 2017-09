Spitze, Lurex, neue Formen: die Highlights der Herbst/Winter-Kollektion 2017/2018 von SPEIDEL

Schön viel Spitze, trendstarke Farbtöne in Prune, Truffe und Marron und angesagte neue BH-Formen: Die SPEIDEL Herbst/Winter-Kollektion bringt Intensität und Leidenschaft gegen graue Tage. Ob im Business-Outfit oder im Abendkleid, für "Girls on a Mission" ist SPEIDEL Wäsche die perfekte Basis. Hier trifft das Gespür für die schönsten Trends auf hochwertige Verarbeitung und hautschmeichelndes Material.Ausdrucksstarke FarbenWarmes Marron und zartes Truffe - die idealen Farben für außergewöhnliche Spitzen, filigrane Stickereien und feine Materialien der Marke SYLVIA SPEIDEL Lingerie Pure. Unter diesem Label präsentiert SPEIDEL anspruchsvolle Dessous-Mode: glamourös-aufregend beim Balcony-BH im Dessous-Stil, modisch-elegant beim non-wired-BH in Triangleform. Großzügig eingesetzte Spitze unterstreicht den luxuriösen Look der Serie Sephora. Ein breites, filigranes Spitzenband lässt die ganz in zurückhaltendem Truffe gehaltene Serie Smilla sehr zart und weiblich wirken. Das schöne Trägerhemdchen der Serie bleibt unter Blusen und Blazern dezent im Hintergrund.Wäsche mit Wow-EffektWer Bodys mag, wird den Body aus der SPEIDEL Mode-Serie Hope lieben: Das Highlight der Kollektion zieht mit der Kombination von sinnlichem Prune mit Lurex-Effekt im Spitzendekor alle Augen auf sich. Für den perfekten Sitz sorgen Details wie der integrierte Schalen-BH und das hautschmeichelnde Material. Auch der attraktive Bügel-BH und das klassische Hemdchen aus dieser Serie brillieren ebenfalls mit Lurex-Spitzendekor.Romantisch und lässig zugleich: den Look der Serie Harmony bestimmt die ungewöhnliche Kombination von gletscherkühlem Glacier auf dunkelrotem Prune in einem Allover-Floral-Print. Ganz besonders gut kommt das Dessin beim Bralette zur Geltung. Die junge, angesagte BH-Form steigert mit viel Spitze an Dekollete und im Rücken noch den Wow-Effekt.Lieblingsstücke: Wäsche aus BambusBambus, das Lieblingsmaterial vieler SPEIDEL-Fans, findet sich auch im Herbst/Winter 2017 in der Mode-Kollektion: Die Serie Hanka nimmt mit Streifenband und klaren Formen Elemente des Athleisure-Trends auf - mit einem kleinen Peace-Anhänger als charmantem Extra. Die besonderen Eigenschaften der aus Bambus gewonnenen Viskose-Fasern machen die Modelle besonders weich. Darüber hinaus sind sie auch sehr atmungsaktiv, feuchtigkeitsleitend und sorgen so für ein angenehm trockenes Hautgefühl.Diesen Text finden Sie zum Download unter:



Bildinformation: Mit viel Spitze und in trendstarken Farben präsentiert sich die SYLVIA SPEIDEL Kollektion (Bildquelle: SPEIDEL)