OVH: Partnerschaft mit VMware bietet sichere und leistungsstarke Cloud Lösungen in Europa

OVH, ein internationaler Hyperscale Cloud Anbieter, wird vom 11.-14. September als Global Diamond Sponsor an VMworld® 2017 Europe teilnehmen.Als langjähriger VMware Cloud Provider Partner mit mehr als 200.000 VMs tausender Kunden der SDDC Private Cloud wurde OVH von VMware in den letzten sechs Jahren fünf Mal als Service Provider of the Year ausgezeichnet und liefert nach VMware Cloud Verified zertifizierte Dienstleistungen.Die Partnerschaft zwischen OVH und VMware ermöglichte die Entwicklung der Private Cloud - eines der Markenzeichen von OVH - sowie der On-Demand SDDC Lösung (inklusive vSphere, NSX und VSAN), dank derer Kunden ideal aufeinander abgestimmte und hoch performante hybride Cloud-Infrastrukturen einrichten können.Dieses Jahr kündigte OVH außerdem die Akquisition von VMware vCloud® Air™ an und führt das VMware Angebot als vCloud Air powered by OVH fort. OVH bedient so Business-Anforderungen nach Disaster Recovery, Rechenzentrumserweiterung und -ersatz und setzt dabei auf den VMware Hybrid Cloud Manager. vCloud Air-Kunden können nun auf die internationale Infrastruktur von OVH zurückgreifen und profitieren dabei von der einzigartigen vRack Technologie, die Rechenzentren weltweit in einem virtuellen Netzwerk miteinander verbindet."Wir bei OVH freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit VMware und werden Unternehmen weiterhin gemeinsam auf ihrem Weg in die Cloud begleiten und ihnen flexible Cloud Lösungen bieten, die eigens auf die individuellen Bedürfnisse ihres Sektors abgestimmt sind", so Laurent Allard, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der OVH Gruppe.Treffen Sie unsere Teams bei VMworld 2017 Europe am Stand D313 und entdecken Sie unsere zahlreichen Produkte.Außerdem wird OVH, der europäische Marktführer im Cloud-Bereich, an mehreren Vorträgen teilnehmen. Im Folgenden sind die notwendigen Informationen für alle aufgeführt:Achieving Success in a Multi-Cloud World [LHC3139SE]Schedule: Tuesday, Sep 12, 2:00 p.m. - 3:00 p.m.Speakers:Alexandre Morel, CMO, OVHPeter Fitzgibbon, vice president and general manager, RackspaceLukas Hrdy, head of Enterprise Cloud & Platform Services, TietoHans Nijholt, vice president, head of Product Management Server, 1&1 Internet SEAjay Patel, senior vice president, general manager, Cloud Provider Software Business Unit, VMwareShields Up! Building a True Security Barrier in the Cloud [LHC3296BES]Schedule: Tuesday, Sep 12, 2:00 p.m. - 3:00 p.m.Speaker: Chris Romano, Principal Solutions Engineer, OVH-USHow Far Is Too far? The Hybrid Cloud Distance Factor [LHC2401BE]Schedule: Tuesday, Sep 12, 3:30 p.m. - 4:30 p.m.Speaker: Trey Tyler, senior solution strategist, OVH USOpen Your Mind: Mix Private Cloud, Hybridity and Elasticity All Together! [LHC1010BES]Schedule: Schedule: Tuesday, Sep 12, 5:00 p.m. - 6:00 p.m.Speaker: Francois Loiseau, technical director, OVHWhy Optimizing Layer 0 Matters [LHC3295BES]Schedule: Wednesday, Sep 13, 2:00 p.m. - 3:00 p.m.Speakers:Neal Elinski, technical product manager, OVHPaul Stephenson, evangelist & staff solutions engineer, OVHBuilding a Paper Trail: How to Secure and Audit a Public Cloud [GRC2676BE]Schedule: Wednesday, Sep 13, 3:30 p.m. - 4:30 p.m.Speakers:Rok Orsic, consulting cloud architect, VMwareNeal Elinski, technical product manager, OVH



Bildinformation: OVH: Partnerschaft mit VMware bietet sichere und leistungsstarke Cloud Lösungen in Europa