Sonus Kommunikationslösungen unterstützen den einfachen und sicheren Einsatz von Microsoft Skype for Business für Partner und Kunden

• Sonus Cloud Link bietet einen schnelleren Einsatz mit Remote-Konfiguration für alle Versionen der Microsoft Cloud Connector Edition (CCE)• Erhöhte Flexibilität für Partner und minimierte Kosten: Erweiterungen ermöglichen bis zum Wechsel zu CCE mit Cloud PBX-Einsatz das Hosting eines Skype-for-Business-Servers vor Ort oder eines Microsoft-zertifizierten SBA• Sonus IMaaS auf Cloud-Basis: Neue Plattform zur einfachen Ermittlung und Sicherung der Service-Qualität verbessert auch die Realisierung der Betriebsphase des Skype Operations FrameworkFrankfurt, 12. September 2017 – Sonus Networks, internationaler Anbieter von sicheren und intelligenten Lösungen für die Kommunikation in der Cloud, hat sein Portfolio für Microsoft Skype for Business-Lösungen aktualisiert. Sonus bietet damit die Möglichkeit, auf Anforderungen von Partnern und Kunden für On-Premises-, Hybrid- und Cloud-basierte Anwendungen sehr flexibel zu reagieren.Mit den leistungsfähigen Angeboten von Sonus können Unternehmen den Ablauf ihrer Echtzeitkommunikation jetzt noch reibungsloser einrichten, vereinfachen und absichern. Die jüngsten speziell für Unternehmensanwendungen entwickelten Sonus-Initiativen unterstützen Partner und Kunden beim schnellen und einfachen Einsatz von Skype for Business. Sie bieten folgende Möglichkeiten:• Schnellere CCE-Einsätze (alle Versionen) mit Remote-Konfiguration: Als integrierte Appliance-Lösung bietet Sonus Cloud Link besondere Sicherheits-, Interworking- und Call Routing-Fähigkeiten beim Einsatz von Microsoft Office 365 Cloud PBX. Dafür entwickelte Sonus einen neuen Remote-Konfigurationsservice: Dieser beschleunigt den Einsatz und hilft Kunden, die Vorteile von Sonus Cloud Link schnell umzusetzen.• Minimierte Kosten und höhere Flexibilität bei der Migration: Sonus minimiert die SBC-bezogene Kosten beim Umstieg der Kunden zu Microsoft Office 365 Cloud PBX. So können Kunden mit Sonus Cloud Link bei On-Premises-Einsätzen zunächst als lokalen On-Premises Skype for Business-Server oder Survivable Branch Appliance (SBA) einsetzen. Ohne zusätzliche SBC-Kosten lässt sich damit der Umstieg auf Office 365 Cloud PBX bewältigen – Kunden können ihre Applikationen einfach auf einer CCE-Appliance einsetzen. Diese Flexibilität in Verbindung mit softwarebasierten Lizenz-Upgrades macht Sonus SBCs zur perfekten Lösung für die sich ständig verändernden Anforderungen von Unternehmen im Bereich Unified Communications (UC).• Experten-Überblick über Kommunikationsnetze: Das kürzlich erst vorgestellte neue Sonus Incident Management-as-a-Service (IMaaS) wird in Verbindung mit den Wartungs- und Supportlösungen von Sonus Partnern sowie dem Skype Operations Framework eingesetzt. Es bietet einen genauen Überblick über die Sonus Netzwerkkomponenten bei Anwendungen von Skype for Business. Da sich Probleme der Servicequalität so schneller lösen lassen, wirkt sich Sonus IMaaS positiv auf Umsätze, Produktivität und Kundenzufriedenheit der Unternehmen beim Einsatz von Office 365 Cloud PBX aus.„Im Bereich Unified Communications findet in den Unternehmen ein massiver Wandel von Legacy-Infrastruktur zu SIP und Cloud-basierten Netzwerken statt“, erläutert Mykola Konrad, Vice President Product Management und Marketing von Sonus. „Viele Unternehmen setzen Microsoft Skype for Business als bevorzugte Plattform ein. Wir bei Sonus wissen, wie wichtig Lösungen zur Absicherung und Vereinfachung dieses Übergangs sind. Mit innovativen Features, aktuellen Qualifikationen und fortschrittlichen Serviceangeboten können sich Kunden auf Sonus verlassen, um den Einsatz von Skype for Business einfach, reibungslos und sicher zu gestalten.“Weitere Informationen:• In diesem Jahr (2017) wurde Sonus vom Marktforschungsunternehmen Frost & Sullivan als „North American Enterprise Session Border Controller (eSBC) Company of the Year“ ausgezeichnet.• Sonus arbeitet im Ökosystem von Microsoft Skype for Business mit vielen führenden Anbietern eng zusammen, darunter u. a. Plantronics, Polycom, Nectar und Numonix.• Mehr Details zur Lösung Sonus Cloud Link• Hintergrundinformationen zu den Microsoft Lösungen von Sonus• Weitere Informationen zu Sonus IMaaS• Sehen Sie im Video, wie Sonus Cloud Link die Installationszeiten um bis zu 90 Prozent verkürzt.



Bildinformation: Sonus Networks