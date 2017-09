Eigentum sollte entscheiden: Kostenloser 80-Seiten Ratgeber zum Thema Eigentümerversammlung

Pressemitteilung von GeVestor Financial Publishing Group





Viele Wohnungseigentümer gehen mit gemischten Gefühlen zur jährlichen Eigentümerversammlung. Einerseits finden sie ihre WEG Versammlung wichtig, andererseits wissen sie nicht richtig, wie sie ihre Rechte schützen sollen.



Meistens bringt der WEG-Verwalter seine Vorschläge mit wohl gewählten Worten vor — und die anwesenden Eigentümer stimmen einfach nur zu: Der Verwalter ist ja Experte. Der wird schon wissen, was richtig ist.



Die Realität in deutschen Eigentümerversammlungen sieht leider anders aus. Sehr oft werden Fehler gemacht und Beschlüsse gefasst, die einige oder viele Eigentümer benachteiligen.



Konkret heißt das, dass diese Eigentümer die Zeche für die Fehler des WEG-Verwalters bezahlen müssen. Das ist ungerecht. Denn: Eigentum und Eigentümer sollten entscheiden.



Damit das jedem Eigentümer besser gelingt, hat der Chefredakteur von DER EIGENTÜMER BRIEF — Dr. Tobias Mahlstedt — den kostenlosen Ratgeber „Eigentümerversammlung“ geschrieben.



Dieser 80-Seiten-Ratgeber kann hier kostenlos heruntergeladen werden:



Dieser 80-Seiten-Ratgeber kann hier kostenlos heruntergeladen werden: http://bit.ly/2q6M0de

Bildinformation: Kostenloser Ratgeber Eigentümversammlung

DER EIGENTÜMER BRIEF ist ein Informationsdienst, der zweimal im Monat per E-Mail zu seinen Abonnenten kommt. Der unabhängige Beratungsdienst bietet alles über aktuelle Urteile, Themen und Belange rund um das Wohnungseigentum.

DER EIGENTÜMER BRIEF unterstützt Besitzer einer Eigentumswohnung. Er gibt Tipps und Handlungsempfehlungen für Kauf, Eigentümerversammlung, Jahresabrechnung, Hausgeld, Instandhaltungsrücklage, Modernisierung, Sonderumlage, Vermietung und Verkauf einer Eigentumswohnung. Dabei geht es immer um den Schutz von Eigentum und Geld.

Chefredakteur von DER EIGENTÜMER BRIEF ist Dr. Tobias Mahlstedt. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und Wirtschaftsmediator. Er arbeitet als Rechtsanwalt bei der, auf das gesamte Bau- und Immobilienrecht spezialisierten, Kanzlei BÖRGERS Fachanwälte & Notare in Berlin. Außerdem ist er Herausgeber und Fachautor zahlreicher Publikationen zum Immobilienrecht.

