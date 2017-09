Der Klappbodenbehälter – Artikel des Monats September bei Lagertechnik Becker

Mit dem Klappbodenbehälter aus robustem Stahl, Artikel des Monats September bei Lagertechnik Becker, bekommen Sie ein hervorragendes Gerät zum Sammeln, Transportieren, Lagern und Umfüllen von festem Material. Dabei eignet sich der Sammelbehälter mit seinen 1.000 l Volumen und einer Traglast von 1.250 kg insbesondere für sperrige und schwere Wertstoffe.Freuen Sie sich auf eine sichere und einfache Bedienung. Die Entleerung erfolgt direkt vom Fahrersitz aus, da sich die Bodenklappe bequem per Seilzug betätigen lässt. Dabei wird die herunterschlagende Klappe von einer kräftigen Gummifederung gedämpft. Die glatten Innenwände sorgen dafür, dass beim Entladen kein Material hängen bleibt. Zum Schließen wird der Klappbodenbehälter einfach auf dem Boden abgesetzt, die Schließung erfolgt dann automatisch.Der Baustoffcontainer ist sowohl mit Einfahrtaschen als auch mit Kranösen ausgestattet. Das ermöglicht eine Aufnahme und Entleerung per Stapler und Kran.Bei diesem Angebot bekommen Sie den Klappbodenbehälter in der Farbe Lichtblau, mit 1.000 l Volumen und einer Traglast von 1.250 kg. Selbstverständlich hat Lagertechnik Becker aber auch andere Größen, sowie weitere Farben für Sie im Sortiment. Schauen Sie einfach vorbei auf www.lagertechnik-becker-shop.de , dem großen Online-Shop rund um Lagertechnik und Betriebsausstattung.Die Lagertechnik Becker GmbH ist ein Fachhändler für Lagertechnik und Betriebsausstattung mit dem Schwerpunkt Palettenregale. Darüber können auch auch Lagerbühnen und im Bereich Fördertechnik beispielsweise Rollenbahnen konzipert werden. Der große Online-Shop umfasst derzeit über 180.000 Artikel und fast täglich wird das Sortiment erweitert. Dabei legt Lagertechnik Becker stets großen Wert auf hohe Qualitätsstandards und guten Service, für zufrieden Kunden.



Bildinformation: Klappbodenbehälter