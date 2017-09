Terra Teressa präsentiert neues Produktportfolio

Unter dem Motto „Seeking the Roots“ präsentiert Terra Teressa sein neues Produktportfolio. Die Bayern haben nun Ihr Sortiment im Bereich Öle und Säfte kräftig ausgebaut. Das junge Unternehmen hat sich auf hochqualitative Lebensmittel aus Deutschland spezialisiert. Der hohe Anspruch und die ausgezeichnete Transparenz machen Terra Teressa Produkte zu einzigartigen Lebensmitteln. Sehr gute Lebensmittelprodukte sind im Gewimmel des unüberschaubaren Angebots nach wie vor schwer zu findenNeue Terra Teressa Säfte und ÖleDie neuen hoch qualitativen Öle aus deutscher Produktion werden nun flächendeckend eingeführt. Die neuen Öle, wie das Terra Teressa Avocadoöl oder das Kürbiskernöl sollen die Lücke zu einem komplett Ölanbieter schließen. Die Öle werden unter schonendem Verfahren und unter hohen Qualitätsansprüchen in Deutschland gepresst. Neben den Ölen wurden die Terra Teressa Säfte als Premiumprodukte neu in das Sortiment aufgenommen worden und sind ab Herbst bei Rewe und Edeka erhältlich. Die Säfte werden in Deutschland vonVertragsmanufakturen abgefüllt.Frisches Design für Terra TeressaAuch das Terra Teressa Design hat sich verändert und wurde auf ein klassisches High-End Design umgestellt. Nach intensiver Entwicklungsarbeit präsentiert Terra-Teressa nun auch Honige und Marmeladen. Diese werden in Deutschland bei bekannten Produzenten unter Vertrag produziert.Durch die schlechte Ernte dieses Jahr wird davon ausgegangen, dass sich die Preise von Ölen und Säften noch um etwa 20 % erhöhen werden. Es wird aber versucht diese Preisschwankungen nicht an den Kunden weiter zugeben.



Bildinformation: Terra Teressa - neues Logo, neues Design, neue Produkte