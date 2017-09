Tax Compliance Officer (TCO) – Let´s talk about Tax

Laut einer aktuellen Studie aus dem Jahr 2016, in der weltweit knapp 400 leitende Mitarbeiter, Geschäftsführer und Aufsichtsräte befragt wurden, hat sich das Kommunikationsverhalten über die tägliche Bedrohung durch steuerliche Risiken und Fehlverhalten im Unternehmen deutlich verändert.Globaler Anstieg um 13%!Bei Vorstandsmitgliedern und Aufsichtsräten sowie Geschäftsführern wurden 2016 steuerliche Fragen, Probleme und Risiken nun deutlich häufiger thematisiert und kommuniziert als noch in 2015. Mehr als ein Drittel (37 %) der befragten Unternehmen diskutieren heute steuerliche Thematiken mehr als einmal im Monat auf Vorstandsebene. 24 % dieser Unternehmen gaben an, dass steuerliche Thematiken sogar häufiger als nur einmal im Monat auf der Agenda zu finden sind, vor fünf Jahren war dies nur bei 5 % der Fall.Jetzt beginnen: Fernlehrgang zum Tax Compliance Officer (TCO) mit ZertifizierungDer Wirtschaftscampus bietet erstmalig einen Fernlehrgang zum Tax Compliance an, der es den Teilnehmern ermöglicht, ein Tax Compliance-System in ihren Unternehmen einzurichten, das die ordnungsgemäße Erfüllung der Steuerpflichten gewährleistet und dafür Sorge trägt, dass die unternehmerische Steuerstrategie zielgenau verfolgt wird.Alle Einzelheiten zum Certified Tax Compliance Officer (TCO) finden Sie hier: www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/certified-tax-compliance-officer Compliance Blog: Der Tax Compliance OfficerWeitere Informationen zum Tax Compliance Officer, zur oben genannten Studie und zum Thema Tax Compliance finden Sie aktuell auch in unserem Compliance Blog im Beitrag „Tax Compliance Officer – Pflicht oder Kür im Unternehmen?“ unter www.compliance-focus.de



Bildinformation: Wirtschaftscampus Dr. Peemöller GmbH