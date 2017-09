FIT-SNACKING FÜR UNTERWEGS!

Henstedt-Ulzburg, September 2017Unsere Gesellschaft ist im Wandel. Vorbei ist die Herrschaft der Couchpotatos, die sich mit Chips und Filmen Zuhause die Zeit vertrieben haben. Seit einigen Jahren ist die Bewegung hin zu mehr Sport und Krafttraining unaufhaltsam und täglich spürbar. Gerade der urbane Outdoor-Faktor spielt dabei eine große Rolle. Man trifft sich und macht gemeinsam im Park Sport, statt wie früher einfach nur faul im Gras zu relaxen.Effektives Training funktioniert aber nur in Verbindung mit der richtigen, ausgewogenen und energiereichen Ernährung! Diese Verbindung hat KLUTH - der Spezialist für Nüsse und Trockenfrüchte, bereits vor einiger Zeit erkannt und den Nuss-Frucht-Mischungen, seiner Marke „Fit Food“ ein neues Gesicht verliehen. Zusätzlich wurde das Sortiment um eine Superfood-Mischung erweitert. So positionierten sich die vier Fit Food Mixe im 150g Beutel erfolgreich am Markt.Um nun dem Outdoor- und To-Go-Trend gerecht zu werden, hat KLUTH sein Fit Food Sortiment um Verpackungsalternativen im praktischen 75g Standbodenbeutel mit Wiederverschluss erweitert. Damit ist Fit Food ein praktischer Begleiter auf jedem Ausflug oder der kleine Energieschub vor/nach dem Workout.Die vier Fit Food Mixe bieten für jeden Geschmack die richtige Mischung, außerdem erfüllt jeder Mix einen anderen gesundheitlichen Nutzen. Das Thema Qualität steht für KLUTH und seine Marke „Fit Food“ natürlich wie immer an oberster Stelle. Für die Produktion von Fit Food werden, wie für alle Produkte der Marke KLUTH, ausschließlich Nüsse und Trockenfrüchte bester Güte verwendet, die regelmäßig kontrolliert werden. Durch das Colorcoding der Verpackungen findet jeder schnell seinen Lieblings-Mix im Regal und die verschiedenen Farben geben gleich einen Hinweis auf die Inhalte der Mischungen.Der blaue Sport Mix mit Cashews, Erdnüssen, Walnüssen, Haselnüssen und Mandeln ist das Kraftpaket unter den Mixen. Als Quelle für Magnesium und Proteine ist er der optimale Begleiter beim Krafttraining, da er zur Zunahme und Erhaltung der Muskelmasse beiträgt. Im Gegensatz zu den anderen Fit Food Mischungen, setzt der Sport Mix allein auf die Kraft der Nüsse.Der violette Vital Mix hat, neben den Energiespendern Cashews und Mandeln, auch Sultanas, Sauerkirschen, Cranberries und Blaubeeren für einen fruchtig-frischen Geschmack dabei. Der Mix trägt durch seinen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.Der rote Power Mix hat neben seinen knackigen Cashews, Paranüssen, Haselnüssen und Mandeln, saftige Cranberries im Gepäck. Der Power Mix ist reich an Phosphor und Selen und sorgt damit für eine normale Schilddrüsenfunktion und einen normalen Energiestoffwechsel.Der orangene Super Mix heißt nicht nur „Super“, mit den Superfoods Goji-Beeren und Physalis ist er es auch. Mandeln, Erdnüsse und Walnüsse runden den Mix perfekt ab. Der Super Mix ist eine Proteinquelle und mit seinem hohen Gehalt an Vitamin E, verringert er den oxidativen Stress der Zellen.Alle Fit Food Mischungen sind im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise zu genießen.Die Fit Food Mischungen der Marke KLUTH sind ab jetzt im Handel (sowohl im 150g Beutel als, auch im neuen 75g Standbodenbeutel) und online unter www.kluth-shop.de erhältlich.Fit Food Sport Mix 75g 1,79 € (UVP)Fit Food Vital Mix 75g 1,79 € (UVP)Fit Food Power Mix 75g 1,79 € (UVP)Fit Food Super Mix 75g 1,79 € (UVP)



