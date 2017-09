Kluth Snacks – bunte Vielfalt auf der ANUGA. Nuss-Spezialist zeigt neue Snack-Konzepte auf der weltweit größten Lebensmittelmesse.

Henstedt-Ulzburg, September 2017Die Premium Marke „KLUTH“ präsentiert sich gleich mit fünf Produkten im neuen Colourcoding. Jedes der Produkte erhielt eine individuelle Grundfarbe, so sorgt das neue Design für eine klare Produktdifferenzierung, spitze Zielgruppen¬ansprache und mehr Impulskäufe. „Snacking ist impulsiv“, erklärt Sven Schenkewitz, Marketing Leiter bei Kluth: „deshalb bringen wir mit satten Farben und leckerer Produktinszenierung frische Akzente in unseren grünen Markenauftritt und machen den Konsumenten so noch stärker auf unsere exklusiv veredelten Snacks aufmerksam.“ Das Angebot reicht von geröstet und ungesalzen über würzig-pikant bis unwiderstehlich-fruchtig. ¬Alle KLUTH Snacks sind weiterhin im praktischen 100g Stand¬bodenbeutel mit integriertem Wiederverschluss erhältlich.Auch die aktiven Genießer kommen auf der ANUGA 2017 nicht zu kurz. Nachdem erfolgreichen Relaunch der Marke „Fit Food“ Anfang des Jahres, präsentiert KLUTH sein trendiges Sortiment aus 4 verschiedenen Sorten auf der ANUGA erstmals im Standbodenbeutel mit 75g Inhalt. Damit positioniert sich „Fit Food“ verstärkt als perfekter Snack für unterwegs sowie vor, während oder nach dem Training.Auch mit der Marke MARYLAND geht die Unternehmensgruppe Kluth beiSnacks neue Wege. Mit zwei eigenständigen Designrouten betont MARYLAND die Unterschiede der verschiedenen Snack-Produkte. Natürlichkeit in Leinenoptik auf papierkaschierter Folie für naturbelassene Produkte wie den Super-Food Mix im 150g-Beutel; starke Signalfarben für kräftigen Geschmack von Salz-Pfeffer über Kräuter bis extra-scharfem Chili im großen Snack Becher mit 275g Inhalt. Gerade für das Aktionsgeschäft bietet MARYLAND so die perfekten Angebote, wie die neue Verpackung der gebrannten Erdnusskerne 150g von MARYLAND überzeugend zeigt.Die Unternehmensgruppe Kluth präsentiert sich auf der ANUGA an gewohnter Stelle in Halle 10.2, Gang D, Stand 008.



Bildinformation: rausch communications&pr