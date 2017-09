Herbsturlaub zum Entspannen nutzen - Wellnessurlaub im Hotel Delfin zum Traumpreis bei Polen-Wellnessurlaub.de

Herbstzeit ist Wellnesszeit:Wellnessurlaub im Herbst ist genau das Richtige, um neue Kraft und Energie zu schöpfen und die Abwehrkräfte zu stärken, dabei entspannende und anregende Massagen zu genießen. Vielseitige Massagearten dienen zudem der Gesunderhaltung des Körpers; lösen Verspannungen, fördern die Durchblutung, regen den Stoffwechsel an, stärken Muskulatur und Bindegewebe, steigern die körperliche und geistige Vitalität. Warme Wellnessbäder, Sitzungen in der Salzgrotte und Saunagänge stärken das Immunsystem. Perfekt, um sanft und gesund in die kalte Jahreszeit zu starten.Komfortables und günstiges Wellness- und Ostseehotel Delfin:Das Wellness- und Ostseehotel Delfin bietet besonders günstige Angebote für einen erholsamen und komfortablen Ostsee- und Wellnessurlaub. Das Vier-Sterne-Hotel (Landeskategorie) liegt ruhig im Zentrum des beschaulichen Badeorts Dabki in Strandnähe. Der Badeort Dabki (ehemals Neuwasser) in Hinterpommern hat im Jahr 2007 offiziell den Status eines Heilbades erhalten und ist somit der jüngste polnische Kurort.Das Hotel Delfin bietet Gästezimmer in vier verschiedenen Kategorien, ein À-la-carte-Restaurant und einen Spa-Bereich an. Die Zimmer sind allesamt klassisch-modern und elegant mit stilvollen Möbeln eingerichtet und mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Individuelle Farbgestaltung, harmonisch aufeinander abgestimmte Materialien und stimmungsvolle Beleuchtung sorgen für Behaglichkeit und eine angenehme Atmosphäre mit individuellem Flair. Das Restaurant bietet nationale polnische Küche mit Einflüssen moderner und internationaler Kochkultur. Die elegante Lobby-Bar im Foyer des Hotels lädt zum Verweilen bei hausgemachtem Kuchen und leckeren Cocktails ein. Der Spa-Bereich verspricht eine Oase der Ruhe, Entspannung und Wohlfühlen. Hier erwarten Hotelgäste ein Schwimmbad, Saunen sowie ein vielseitiges Wellnessangebot von verschiedenen Massagearten über klassische Körper- und Gesichtsbehandlungen bis hin zu orientalischen Wellnessritualen.Wellnessangebote im Hotel Delfin exklusiv und traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Wer sich für einen Wellnessurlaub im Hotel Delfin mit dem Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de entscheidet, wird voll auf seine Kosten kommen und Wellnesstage entspannt bei gastfreundlichen Gastgebern verbringen. Vielfältige Reiseangebote zum Entspannen und Wohlfühlen werden im Internet auf der eigenen Website zur Verfügung gestellt und können mittels des Buchungsformulars auf Anfrage gebucht werden. Die Wellnessangebote sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Wellnesszeit Klassik• Dauer: 4 Tage / 3 Nächte• Buchungstermine: 18.09.2017 - 21.11.2017 (nach Verfügbarkeit buchbar)• Preise: Ab 144,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Nutzung des Spa-Bereiches mit Schwimmbad, Jacuzzi und Saunen4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:6.1. 1 x Ganzkörpermassage & Peeling (70 min)6.2. 1 x Gesichtsmassage (30 min)6.3. 1 x Fußmassage (20 min)Direktlink zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,20,hotel-delfin-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Delfin Spa & Wellness ****