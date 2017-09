Peter Frerichs neuer Leiter des Geschäftsbereichs Inventory & Supply Chain bei INFORM

Aachen, 31. August 2017 - "Machine-Learning wird die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Lieferketten organisieren, grundlegend verändern - und INFORM gestaltet den technologischen Wandel aktiv mit." So beschreibt Peter Frerichs seine Vision, mit der er zum 01. Juli 2017 die Leitung des Geschäftsbereichs Inventory & Supply Chain bei INFORM übernommen hat. Abgrenzend fügt er hinzu: "Selbstlernende Algorithmen sind allerdings keine Neuheit, sondern schon seit vielen Jahren in unseren Systemen etabliert. Doch durch Big Data ergeben sich neue Möglichkeiten in den Anwendungsgebieten. Hier forschen wir und entwickeln fortschrittliche Planungssysteme." Neben der Integration von Zukunftstechnologien in das Lösungsportfolio des Unternehmens wird das Thema "Kollaboration" ein weiteres Kernelement seiner Arbeit sein. Hier steht sowohl die Zusammenarbeit aller Teilbereiche der Supply Chain für eine ganzheitliche Planung (S&OP Prozess), als auch die Kollaboration von Unternehmen mit Partnern und Lieferanten im Fokus. Aus diesem Grund wird Peter Frerichs auch am 34. Deutschen Logistik-Kongress im Oktober in Berlin teilnehmen.Peter Frerichs ist seit 1998 für INFORM tätig und eine erfahrene Führungskraft mit profundem Fachwissen im Bereich Supply Chain Optimization. Der studierte Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieur fungierte zuletzt mehrere Jahre als stellvertretender Leiter des Geschäftsbereich Inventory und Supply Chain. Er war maßgeblich an der strategischen Produktentwicklung und der Bewertung zukünftiger Marktchancen und -risiken beteiligt. Als Leiter dieses operativen Geschäfts ist Frerichs nun auch für den kontinuierlichen Ausbau seiner Business Unit in Deutschland sowie international verantwortlich. "Ein besonders faszinierender Aspekt ist hierbei die Kombination aus Optimierungs-Aufgaben, der engen Zusammenarbeit mit der Wissenschaft sowie immer neuen Marktanforderungen in Industrie und Handel. Darüber hinaus lässt mir die außergewöhnliche Arbeitskultur in unserem Unternehmen viel kreativen Freiraum für die Entwicklung und Umsetzung von Ideen", beschreibt Peter Frerichs seine neue Position bei INFORM.Künstliche Intelligenz als Treiber für neue LösungsansätzeTechnologisch ist für Peter Frerichs die Integration von Künstlicher Intelligenz, wie z.B. Maschinelles Lernen, bei der Konzipierung neuer Lösungsansätze ein wichtiger Schlüssel, um mit zukunftsfähigen Prognose-Systemen am Markt erfolgreich zu sein. Denn der neue Geschäftsbereichsleiter ist sich sicher: Vor allem durch die laufende Neuausrichtung der Supply Chain in Zeiten starker Individualisierung und damit verbundener Volatilität werden diese Anwendungen für den industriellen Mittelstand quer durch alle Branchen immer wichtiger. "PROGNOSIX Demand beispielsweise, eine Softwarelösung, die in Zusammenarbeit mit unserem Schweizer Partnerunternehmen Prognosix entstanden ist, ist bereits ein erster Schritt in diese Richtung. Hierbei haben wir eine neue Generation von Machine-Learning-Algorithmen speziell für den Lebensmittelhandel entwickelt, die die menschliche Expertise zielführend und verständlich unterstützen. So können tagesaktuell präzise Prognosen zur Kundennachfrage berechnet und Fehlplanungen sowie Lebensmittelverschwendung vermieden werden", erklärt Frerichs.Kollaboration innerhalb der internen Supply Chain und mit externen PartnernJenseits der technologischen Weiterentwicklungen spielt für Frerichs auch das Thema Kollaboration eine tragende Rolle. Das Ziel eines übergreifenden Planungsprozesses für die Supply Chain (S&OP) erreichen Unternehmen nur durch enge Zusammenarbeit der einzelnen Teilbereiche. "Wenn es um eine ganzheitliche Planung und nachhaltigen Geschäftserfolg geht, wird Data Sharing immer wichtiger", erläutert Frerichs den Grund für steigende Transparenz und sagt weiter: "Die Frage, in welchem Umfang und vor allem mit wem wir unsere Daten teilen, gewinnt sowohl innerhalb der internen Supply Chain als auch über Unternehmensgrenzen hinweg immer mehr an Bedeutung." Als Verfechter ganzheitlicher Planungsansätze gilt ein Inseldenken in Unternehmen für ihn schon lange als Hürde für eine gute Performance. Aus diesem Grund richtet er auch das Lösungsportfolio des Geschäftsbereichs auf die Integration aller Planungsschritte von Beschaffung über Produktion bis zur Absatz-und Distributionsplanung aus. Vernetzung ist für Frerichs aber nicht nur ein Leitgedanke bei der eigenen Produktentwicklung, sondern auch eine maßgebliche Voraussetzung für eine fruchtbare Zusammenarbeit mit externen Partnern in Wissenschaft und Wirtschaft. Im Sinne einer kontinuierlichen Netzwerkpflege wird Peter Frerichs am 34. Deutschen Logistik-Kongress teilnehmen, der vom 25. bis 27. Oktober 2017 in Berlin stattfinden wird.Pressehinweis - Interviews mit Peter Frerichs im Rahmen des 34. Deutschen Logistik-KongressesPeter Frerichs steht im Rahmen seines Besuchs des 34. Deutschen Logistik-Kongresses für Interviews gerne zur Verfügung. Pressevertreter können in diesem Zusammenhang die Gelegenheit nutzen, ihn nicht nur in seiner neuen Funktion persönlich kennenzulernen, sondern mit ihm insbesondere auch die aktuellen Themen des Kongresses diskutieren, die gleichzeitig Schwerpunkte seiner Arbeit für INFORM widerspiegeln - allen voran Digitalisierung und Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und Machine-Learning.Interviewvereinbarungen über Maisberger Unternehmenskommunikation:Holger Haushahn, Tel: 089-419599-36, E-Mail: inform_scm@maisberger.comHochauflösendes Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung steht hier zum Download bereit.



Bildinformation: Peter Frerichs, neuer Leiter des Geschäftsbereichs Inventory & Supply Chain bei INFORM (Bildquelle: INFORM GmbH)