17. September 2017 | Einladung von Roth-Massivhaus

Hamburg. Bauinteressierte aus dem Norden sind am kommenden Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr in das Büro von Roth-Massivhaus eingeladen. In Reichweite der Hafen-City, am Sachsenfeld 3-5, informiert der Massivhausanbieter zukünftige Bauherren über die wichtigsten Themen des Bauens.Persönliche und fundierte Kundengespräche haben bei Roth-Massivhaus Priorität. Daher werden Experten vor Ort sein, um ausführlich zu beraten.Das abgestimmte Programm bietet künftigen Bauherren Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den Themen Wohngesundheit, Heiz- und Lüftungstechnik, Energiesparen, Baufinanzierung und die erfolgreiche Suche nach dem perfekten Grundstück. Hier gibt André Roth, Geschäftsführer der Bau- GmbH Roth, Tipps und Empfehlungen. Günter Beierke, Baubiologe, zeigt wie krankmachende Schadstoffe im Neubau vermieden werden können. Finanzierungsmodelle stellt René Schmilling, Spezialist für Immobilienfragen, vor. Aber auch der wohl wichtigste Raum kommt nicht zu kurz. So informiert der Geschäftsführer von Ruder Küchen, Mario Ruder, zur Planung moderner und funktionaler Küchen. Cornelia Breede präsentiert intelligente Smart Home Technologien von Loxone. Über Heiz- und Lüftungstechnik spricht Michael Behrendt, Behrendt Energiesysteme.Produktinspirationen für das eigene Zuhause können auf mehr als 300 Quadratmetern im Bemusterungszentrum geholt werden.Der Eintritt ist für die ganze Familie frei, Einlass ab 13.45 Uhr. Es wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten, da das Platzangebot begrenzt ist.



Bildinformation: Inspiration finden zukünftige Bauherren im Bemusterungszentrum von Roth-Massivhaus. Foto: Roth-Massivhaus